Çivi çakmayan AKP dış borçta rekor kırdı!

Dış borç, 527.5 milyar dolarla rekor kırarken bu borcun büyük bir bölümü AKP döneminde gerçekleşti. CHP, dış borç stokunun AKP’nin iktidarda olduğu dönemde 395.7 milyar dolar arttığına dikkat çekti.

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, kamu, Merkez Bankası ve özel sektörün dış borçlarının toplamından oluşan Türkiye’nin dış borç stokunun bu yılın ilk üç aylık döneminde 11.5 milyar dolar daha artarak 527.5 milyar dolarla rekor bir seviyeye yükseldiği anımsatıldı. Raporda, “Dış borç stoku AKP’nin iktidarda olduğu dönemde 395.7 milyar dolar arttı” denildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; bu yılın ilk çeyreğinde; kamu kesiminin dış borçları 4.2 milyar dolar artarak 220.5 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası’nın, “faiz sebep enflasyon sonuç” politikasının ülkeye verdiği zararı “savuşturmak” için borçlandığı ve bir ara 46 milyar doları da geçen dış borcunun son üç ayda 4.7 milyar dolar azalarak 30.1 milyar dolara gerilediğine dikkat çekilen raporda, şöyle denildi:

“Özel sektörün dış borcu ise 12 milyar dolarlık artışla 276.9 milyar dolara yükseldi. Dış borç stokunun 178.9 milyar dolarla yüzde 34’ünü orijinal vadesi bir yıl ve daha kısa olanlar meydana getirirken, 348.4 milyar doları ise orta ve uzun vadeli borçlardan oluştu. Kısa vadeli borcun dış borç stoku içerisindeki payı AKP döneminde 20 puan artarak, dış borçlarla ilgili kırılganlığı artırdı.”

Raporda, Mart 2025 sonunda orijinal vadesine bakılmaksızın ödemesinin yapılmasına bir yıldan daha kısa süre kalan borç miktarının ise 225 milyar dolar olarak açıklandığı anımsatıldı. Faiz ödemeleriyle birlikte bu tutarın 250 milyar doları bulduğuna işaret edilen raporda, “Buna göre Türkiye, dış borç stokunun ana para olarak yüzde 42’sini bir yıl içerisinde geri ödemek zorunda kalıyor. Türkiye cari işlemler fazlası veremediği için de bu ödemeleri yeniden borçlanarak yapıyor. Ayrıca cari işlemler açığı kadar da yeni borçlanmaya gitmesi gerekiyor. Her ikisini de yapamadığı ya da daha az borç bulduğunda da Merkez Bankası’nın rezervleri eriyor” denildi.