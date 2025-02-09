Civilization 7 büyük güncellemelerle geliyor

Civilization 7’nin erken erişimi, Deluxe ve Founder’s Edition sahipleri için başladı. Ancak oyuncular, sıra tabanlı strateji oyununun bazı eksikliklerine dikkat çekti. Özellikle kullanıcı arayüzü (UI) büyük eleştiri topladı. Karmaşık ve dağınık bir yapı sunan mevcut UI, birçok oyuncu tarafından "mobil oyun gibi" bulunuyor. Ünlü yayıncı Shroud bile dün yaptığı yayında Civilization 7’nin arayüzünü beğenmediğini dile getirdi.

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FİRAXİS OYUNCU GERİ BİLDİRİMLERİNE KULAK VERİYOR

Geliştirici Firaxis, oyuncu yorumlarını dikkate alarak uzun vadeli destek sözü verdi. Şirket yaptığı açıklamada, "Civilization VII’yi yıllarca desteklemeye devam edeceğiz ve topluluktan gelen geri bildirimler, oyunu geliştirmemizde kritik bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Firaxis’in olumsuz tepkilere duyarlı olduğunu ve oyunu iyileştirmek için çalışacağını gösteriyor.

KULLANICI ARAYÜZÜ İYİLEŞTİRMELERİ

Firaxis, Civilization 7’nin kullanıcı arayüzünü daha sezgisel ve okunabilir hale getirmeye odaklanıyor. Yapılan çalışmalar arasında:

Etkileşimlerin Kolaylaştırılması: Menüler daha erişilebilir olacak.

Menüler daha erişilebilir olacak. Harita Okunabilirliğinin Artırılması: Stratejik unsurlar daha net görünecek.

Stratejik unsurlar daha net görünecek. Formatın Düzenlenmesi: Bilgilerin sunumu daha akıcı olacak.

Bu güncellemeler, oyuncuların medeniyetlerini daha rahat yönetebilmesini sağlayacak.

TOPLULUĞUN TALEP ETTİĞİ YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Firaxis, oyunculardan gelen popüler taleplere göre bazı özellikler eklemeye hazırlanıyor. İşte planlanan yenilikler:

Hot Seat Multiplayer: Aynı cihazdan sırayla oynanabilen çok oyunculu mod.

Aynı cihazdan sırayla oynanabilen çok oyunculu mod. Özelleştirilebilir İsimler: Şehirlerin ve inanç sistemlerinin adlarını değiştirebilme.

Şehirlerin ve inanç sistemlerinin adlarını değiştirebilme. Genişletilmiş Çok Oyunculu Seçenekleri: Takımlar oluşturma ve oyuncu sayısını belirleme.

Takımlar oluşturma ve oyuncu sayısını belirleme. Yeni Haritalar: Çeşitli coğrafyalara sahip daha fazla harita seçeneği.

KALİTE İYİLEŞTİRMELERİ VE HATA DÜZELTMELERİ

Firaxis, sadece yeni özellikler eklemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut deneyimi daha stabil ve dengeli hale getirmek için çalışmalar yapacak:

Kullanıcı Arayüzü Değişiklikleri: Daha rahat bir deneyim sunulacak.

Daha rahat bir deneyim sunulacak. Yapay Zeka Dengesi: Zorluk seviyeleri adil ve eğlenceli hale getirilecek.

Zorluk seviyeleri adil ve eğlenceli hale getirilecek. Diplomasi ve Kriz Mekanikleri: Oyuncuların diğer medeniyetlerle etkileşimi geliştirilecek.

Oyuncuların diğer medeniyetlerle etkileşimi geliştirilecek. Hata Düzeltmeleri: Oyunun genel performansı artırılacak.

Firaxis’in bu güncellemeleri, Civilization 7’yi daha tatmin edici bir strateji deneyimi haline getirmeye aday. Oyuncular, yeni içeriklerin ve iyileştirmelerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.