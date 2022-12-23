Bu çocuğun gönlünü alın Sayın Bakan. Çizdiği resmi başka bir çocuğa verip Milli Eğitim Bakanı ile fotoğraf çektirdiler

Erman Çimen / Yeniçağ - Özel Haber

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, geçtiğimiz haftalarda atanamayan bir öğretmenin kendisine vermek istediği çiçeği kabul etmemesi tepki çekmişti.

Bakan Özer’in yönetimindeki Milli Eğitim bu kez de çocuklarımızı üzdü.

BAKAN ÖZER’İN ZİYARETİNDE TABLO KRİZİ

İstanbul Üsküdar’da bir okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hediye edilmek istenen bir resmin, tabloyu yapan çocuk yerine okuldaki başka bir öğrenci çocuk tarafından takdim edilmesi kriz çıkardı.

TABLOYU BAŞKA ÇOCUĞA VERDİRDİLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün İstanbul Üsküdar’daki Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi isimli okulu ziyaret etti.Bakan Özer’in ziyareti öncesi yetkililer okulu gezerken 15 yaşındaki Lise 2 öğrencisi Alp Şenel’in yaptığı tabloyu çok beğenip, Bakan’a hediye edilebileceğini söyleyerek ailesine haber verdiler.

Teklifi memnuniyetle kabul edip okula gelen aile ve çocuk kapının önünde beklerken, tablonun başka bir çocuk ile beraber Bakan Özer’e takdim edildiğini öğrenince şok geçirdiler.

OKULUN KAPISINDA BEKLEDİK ÇAĞIRMADILAR

Yeniçağ’a ulaşan çocuğun babası İsa Şenel; "Bizi okulun kapısını önünde bekletip, başka bir çocuğa resmi verip fotoğraf çektirdiler. Niye olduğunu sorunca, “Sizi çağırdık yoktunuz. Başkasıyla verdik” dediler. Çocuğum bu duruma çok üzüldü” ifadelerini kullandı.

TELEFON YÜZÜMÜZE KAPITILDI

Şener ayrıca olay sonrası okul yönetimiyle görüştüklerini, okul müdürü Hanımzer Aslan'ın kendilerine “Bizim muhatabımız değilsiniz” diyerek telefonun yüzüne kapandığını söyledi.

Okuldaki taktim töreni daha sonra Milli Eğitimin sitesinde yayınlandı.

İşte o anlar ve söz konusu tablo: