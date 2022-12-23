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  • Bu çocuğun gönlünü alın Sayın Bakan. Çizdiği resmi başka bir çocuğa verip Milli Eğitim Bakanı ile fotoğraf çektirdiler

Bu çocuğun gönlünü alın Sayın Bakan. Çizdiği resmi başka bir çocuğa verip Milli Eğitim Bakanı ile fotoğraf çektirdiler

İstanbul Üsküdar’da bir okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hediye edilmek istenen bir tablonun, resmi yapan çocuk yerine başka bir çocuk tarafından takdim edilmesi kriz çıkardı. Yeniçağ’a ulaşan çocuğun ailesi “Bizi okulun kapısını önünde bekletip, başka bir çocuğa resmi verip Bakanla fotoğraf çektirdiler. Çocuğum bu duruma çok üzüldü.” dedi

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:59
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Çizdiği tabloyu başka bir çocuğa verip Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile fotoğraf çektirdiler. Bu çocuğun gönlünü alın Sayın Bakan

Bu çocuğun gönlünü alın Sayın Bakan. Çizdiği resmi başka bir çocuğa verip Milli Eğitim Bakanı ile fotoğraf çektirdiler
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Erman Çimen / Yeniçağ - Özel Haber

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, geçtiğimiz haftalarda atanamayan bir öğretmenin kendisine vermek istediği çiçeği kabul etmemesi tepki çekmişti.

Bakan Özer’in yönetimindeki Milli Eğitim bu kez de çocuklarımızı üzdü.

BAKAN ÖZER’İN ZİYARETİNDE TABLO KRİZİ

İstanbul Üsküdar’da bir okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hediye edilmek istenen bir resmin, tabloyu yapan çocuk yerine okuldaki başka bir öğrenci çocuk tarafından takdim edilmesi kriz çıkardı.

TABLOYU BAŞKA ÇOCUĞA VERDİRDİLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün İstanbul Üsküdar’daki Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi isimli okulu ziyaret etti.Bakan Özer’in ziyareti öncesi yetkililer okulu gezerken 15 yaşındaki Lise 2 öğrencisi Alp Şenel’in yaptığı tabloyu çok beğenip, Bakan’a hediye edilebileceğini söyleyerek ailesine haber verdiler.

Teklifi memnuniyetle kabul edip okula gelen aile ve çocuk kapının önünde beklerken, tablonun başka bir çocuk ile beraber Bakan Özer’e takdim edildiğini öğrenince şok geçirdiler.

OKULUN KAPISINDA BEKLEDİK ÇAĞIRMADILAR

Yeniçağ’a ulaşan çocuğun babası İsa Şenel; "Bizi okulun kapısını önünde bekletip, başka bir çocuğa resmi verip fotoğraf çektirdiler. Niye olduğunu sorunca, “Sizi çağırdık yoktunuz. Başkasıyla verdik” dediler. Çocuğum bu duruma çok üzüldü” ifadelerini kullandı.

TELEFON YÜZÜMÜZE KAPITILDI

Şener ayrıca olay sonrası okul yönetimiyle görüştüklerini, okul müdürü Hanımzer Aslan'ın kendilerine “Bizim muhatabımız değilsiniz” diyerek telefonun yüzüne kapandığını söyledi.

Okuldaki taktim töreni daha sonra Milli Eğitimin sitesinde yayınlandı.

İşte o anlar ve söz konusu tablo:

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Hasan emmi
23.12.2022 18:43
Bunlar mı milli eğitimi yönetenler. Yahu bunlar kendini yönetemez. Allah sonumuzu hayır eylesin.  
 
okur
23.12.2022 18:23
Ben olsam o babanın yerine o resmi geri isterim.okul müdürünüde kınıyorum.kul hakkı yemiş.  
 
Mustafa Kızıl
23.12.2022 18:20
Lanet olsun ya lanet olsun bu işi organize edene lanet olsun bir çocuğun hayallerini resmettiği tabloyu alıp yağcılık yapana lanet olsun. Lanet olsun bu düzene  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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