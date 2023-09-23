Çizgi Festivali başladı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından düzenlenen Çizgi Festivali’nin dördüncüsü başladı.

KAYNAK: İHA
Çizgi Festivali başladı

Her yıl çizgi ve karikatür meraklılarını, Türkiye’nin en önemli çizerleri ve karikatüristleri ile buluşturan Kadıköy Çizgi Festivali başladı. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen festival için İstanbul’un birçok ilçesinden çizgi ve karikatür tutkunları Kadıköy’e akın etti.

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Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival, ünlü çizerlerin imza günlerinden animasyon film gösterimlerine, söyleşilerden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar gün boyu süren birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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Çocuklar, gençler ve yetişkinler için de birbirinden renkli atölyelerin yer aldığı festival alanında çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşuyor.

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Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da Çizgi Festivali’ni ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Çizgi Festivali için herkesi Kadıköy’e davet eden Odabaşı, “Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin öncülük ettiği bir festival. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Çizgi Festivali’ni Yoğurtçu Parkı’nın içerisinde gerçekleştiriyoruz.

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Burada Türkiye’nin önde gelen tüm çizerlerini, yayınlarını, dergilerini, kitaplarını bulabilirler. Aynı zamanda festivalin içerisinde film gösterimleri, atölyeler, çocuk etkinlikleri gibi programlar da olacak. Burada amacımız çizgiyi, karikatürü komşularımızla buluşturmak” dedi.

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