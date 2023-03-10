Erdoğan 76 AKP'linin üstünü çizdi. Çizilen AKP’lilerin isimleri ortaya çıktı

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için süreç başladı. Cumhurbaşkanı adayları belli oldu, ancak gözler şimdi milletvekilliğinde.

AKP’DE GİDENLER KALANLAR BELLİ OLUYOR

Erdoğan AKP’de üç dönem kuralına uyulacağını hatırlattı. Erdoğan’ın, kapalı grup toplantısında “Milletvekili listesine giremeyenlerin üzülmesini istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Aynen devam edecek" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

İŞTE O LİSTE

AKP’de üç dönem kuralına takılan 76 milletvekili yer alıyor.

Bu isimler arasında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, AKP seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, eski bakan Cevdet Yılmaz, Orhan Atalay, Ahmet Aydın Adıyaman, Erol Kaya ve Tülay Kaynarca da yer alıyor.

BİNALİ YILDIRIM “ÇOK YORULDUM” DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç dönem kuralına takılan bazı isimlere Külliye’de görev vereceği öğrenildi.

Bu isimler arasında Hayati Yazıcı ve Öznur Çalık’ın olduğu ifade edildi.

Binali Yıldırım’ın da yeni dönemde “Çok yoruldum” diyerek görev almak istemediği gelen bilgiler arasında...