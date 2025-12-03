Hayat bazen ne kadar da yaratıcı olabiliyor. Normal şartlarda film senaryosu diye önümüze koyulsa “fazla abartı” diye itiraz edeceğimiz sahneler, gerçek hayatın içinde, hem de canlı yayında karşımıza çıkabiliyor. Mesela ne oldu? Papa ziyareti konuşulurken bir anda Cizre sokaklarında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Mesud Barzani’nin uzun namlulu, kamuflajlı korumaları dolaşmaya başladı. Üstelik sadece dolaşmakla kalmadılar; objektiflere poz verdiler, şehirle bütünleştiler, adeta “rahat olun, biz buradayız” dediler.

Buraya kadar bakıldığında insanın aklına tek bir soru geliyor: “Biz bir süredir başka bir ülkede mi yaşıyoruz?”

Ama asıl film tam da bu noktadan sonra başlıyor. Çünkü bu görüntüler öyle sıradan bir tartışma yaratmadı. Cumhur İttifakı’ndan, AKP içinden, hatta zaman zaman en sert güvenlikçi politikaları savunmuş isimlerden bile itiraz yükseldi. “Bu görüntüler uygun değil”, “Devlet ciddiyeti zarar görür”, “Türk topraklarında uzun namlulu silah taşınamaz” gibi açıklamalar havada uçuştu.

Bir saniye duralım burada.

Bunu gerçekten aynı Türkiye’de mi duyuyoruz? Hani yıllardır “olağanüstü güvenlik durumları”, “beka meselesi”, “devletin bekası her şeyden önce gelir” söylemini dillerinden düşürmeyenler… Şimdi, Cizre sokaklarında başka bir yapıya ait silahlı kişileri görünce mi devletin ciddiyeti akıllarına geldi?

İnsanın ister istemez gülesi geliyor.

Çünkü eğer bugün bu ülkeyi yönetenler değil de, muhalefette olanlar yönetseydi… O görüntüler var ya… İşte o görüntüler, “ülke elden gidiyor” manşetiyle, günlerce sabah akşam yayınlanır, meydanlarda megafonla okutulur, sosyal medyada #CizreTeslimOldu trending olurdu.

Bir düşünelim: İktidar farklı, ama sahnede aynı görüntü var. Cizre sokaklarında yabancı bir gücün, başka bir siyasi yapının, uzun namlulu silahlı adamları yürüyüş yapıyor. O zaman ne olurdu?

– “Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği ayaklar altına alındı.”

– “Ülke bölünüyor, sınırlar kevgire döndü.”

– “Bunlar yarın kendi bayraklarını da diker.”

– “Silahlı güçlere göz yuman iktidar derhal istifa etmelidir.”

Cümleler kafamızda kendiliğinden canlanıyor, değil mi? Çünkü bu refleksi yıllardır gördük, yaşadık, dinledik.

Ama ilginçtir, şimdi aynı cenahtan gelen itirazlara rağmen, hâlâ havada asılı duran büyük bir sessizlik var. Çünkü konu eleştiriliyor ama fazla da kurcalanmıyor. Çünkü mesele “kimin misafiri” olduğu ile ilgili.

Evet evet, burada protokol, hukuk, güvenlik filan bir kenarda duruyor. Asıl kıstas bu: “Misafir, bizim misafirimiz mi değil mi?”

Eğer bizim misafirimizse:

– Protokol esnek

– Güvenlik göreceli

– Silahlar detaysız

– Kıyafetler folklorik

– Görüntü tarihi bir an

Eğer bizim misafirimiz değilse:

– Bu bir provokasyon

– Bu bir meydan okuma

– Bu bir işgal denemesi

İşte devlet yönetimi anlayışı dediğimiz şey, görünüşe göre, kitaplarda yazdığı gibi yasalarla değil, siyasi yakınlık derecesiyle ölçülüyor.

Bir de işin en güzel tarafı var. Barzani’nin ziyareti “barış” ve “kardeşlik” söylemiyle servis ediliyor. Ne hoş, ne yumuşak, ne romantik kelimeler bunlar değil mi? Uzun namlulu silahlar eşliğinde barış. Kamuflaj kıyafetlerle kardeşlik. Konvoylarla huzur.

Bu sahneyi başka birileri yapsaydı, bunun adına “gözdağı”, “güç gösterisi”, “psikolojik operasyon” denirdi. Ama isim değişince, içerik de değişmiş gibi yapılıyor.

Bir de Habur meselesi var. Bazıları diyor ki: “Bu görüntüler yeni bir Habur mu?” Elbette birebir aynı değil. Ama his olarak, zihinlerde bıraktığı izin benzer olduğu açık. Yine sınır, yine silahlı figürler, yine semboller, yine “kim kimi karşıladı, kim kime el salladı” tartışmaları…

Sahi, biz ne zaman devlet meselelerini bu kadar magazinleştirir hale geldik? Ne zaman egemenlik, protokol, sınır, silah gibi kavramlar “o günkü siyasi ihtiyaç” kadar değerli oldu?

Asıl ironik olan şu: Bugün itiraz edenlerin bir kısmı, geçmişte çok daha sert görüntüler karşısında susmayı, hatta alkışlamayı tercih etmişlerdi. Şimdi ise roller değişmiş durumda. Bu bile başlı başına bir itiraf gibi değil mi?

Demek ki mesele gerçekten silah değil.

Mesele gerçekten güvenlik değil.

Mesele gerçekten devlet değil.

Mesele, tamamen “iktidar kimde” meselesi.

Ve işin en komik yanı şu: Bu tabloya bakıp hâlâ “Devlet her zaman her şeyin üzerindedir” diyebilen bir kesim var. Halbuki manzara çok açık: Devlet dediğimiz şey, her dönem aynı kalırken, ona yüklenen anlam sürekli değişiyor. Ve bu değişim, her zaman halkın değil, gücün lehine işliyor.

Bugün Cizre sokaklarında uzun namlulu silahlar yürüyorsa ve buna “ama…” diye başlayan cümleler kuruluyorsa, yarın çok daha farklı görüntülere de yine bir “ama” bulunur.

Sonunda dönüp dolaşıp aynı soruya geliyoruz:

Eğer bugün iktidar başka bir siyasi görüşün elinde olsaydı, Cizre’de çekilen bu görüntülere yine aynı sakinlik, yine aynı yumuşaklık, yine aynı hoşgörü gösterilir miydi?

Yoksa hep bir ağızdan, yumruklar masaya inerek, “Burası sahipsiz değil!” mi denirdi?

Ve en can alıcı soru şu: Siz bu görüntülere gerçekten mi itiraz ediyorsunuz, yoksa sadece yanlış zamanda, yanlış kişinin yanında ortaya çıktığı için mi rahatsız oldunuz?