Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA
Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düştüğü bildirilen bir çocuğun bulunması için kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine, Dicle Nehri'nin İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü yakınlarında, 14-15 yaşlarında bir kız çocuğunun nehirde kaybolduğu bildirildi. Olay yerine, Cizre Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri ve AFAD görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, bölgede botlarla nehir yüzeyinde, dalgıçlarla su altında ve su altı kameralarıyla nehrin kenarında detaylı arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Arama çalışmaları, hava kararmasıyla geçici olarak durduruldu. Ancak, şu ana kadar çocuğa ulaşılamadı. Arama ve kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak.

dicle-nehrinde-kaybolan-cocugun-bulunmasi-icin-ekiplerce-arama-yapildi-1.jpg

dicle-nehrinde-kaybolan-cocugun-bulunmasi-icin-ekiplerce-arama-yapildi-2.jpg

dicle-nehrinde-kaybolan-cocugun-bulunmasi-icin-ekiplerce-arama-yapildi-3.jpg

dicle-nehrinde-kaybolan-cocugun-bulunmasi-icin-ekiplerce-arama-yapildi-4.jpg

dicle-nehrinde-kaybolan-cocugun-bulunmasi-icin-ekiplerce-arama-yapildi-5.jpg

dicle-nehrinde-kaybolan-cocugun-bulunmasi-icin-ekiplerce-arama-yapildi-6.jpg

Son Haberler
A Milli Takım Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti Spor
A Milli Takım Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti
Flaş flaş... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu Gündem
Flaş flaş... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu
Dev kangal köpeğini araba yıkar gibi yıkadı Video
Dev kangal köpeğini araba yıkar gibi yıkadı
Polisler kapıyı kırmaya çalışırken duvarı yıktı Video
Polisler kapıyı kırmaya çalışırken duvarı yıktı
Savaşa rağmen Gazze'nin kedilerini aç bırakmıyor Dünya
Savaşa rağmen Gazze'nin kedilerini aç bırakmıyor
Okan Buruk'u bekleyen tehlikeyi açıkladı Spor
Okan Buruk'u bekleyen tehlikeyi açıkladı
Kendisini kovalayan kişiden kaçan çayır köpeğinin güldüren çığlığı Video
Kendisini kovalayan kişiden kaçan çayır köpeğinin güldüren çığlığı