Cizre'de Dicle Nehrine düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine, Dicle Nehri'nin İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü yakınlarında, 14-15 yaşlarında bir kız çocuğunun nehirde kaybolduğu bildirildi. Olay yerine, Cizre Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri ve AFAD görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, bölgede botlarla nehir yüzeyinde, dalgıçlarla su altında ve su altı kameralarıyla nehrin kenarında detaylı arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Arama çalışmaları, hava kararmasıyla geçici olarak durduruldu. Ancak, şu ana kadar çocuğa ulaşılamadı. Arama ve kurtarma çalışmaları yarın yeniden başlayacak.