Cizre'de 'Teknoloji ve Görsel Sanatlar' sergisi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 'Teknoloji ve Görsel Sanatlar' yıl sonu sergisi ilgi gördü.

Cizre'de 'Teknoloji ve Görsel Sanatlar' sergisi

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin danışman öğretmenler eşliğinde hazırlamış olduğu 'Teknoloji ve Görsel Sanatlar' yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Geri dönüştürülebilir ürünler ile sergi oluşturan öğrenciler; tablo, süs eşyası, pet ve cam şişelerinin yanı sıra daha birçok atıktan harika dekoratif ürünler yaparak büyük beğeni topladı. Okulun koridorunda resim yeteneği olan öğrencilerin birbirinden özel resimleri de sergilenerek görücülerden tam not aldı.

Her bir ürünün öğrencilerin ellerinden birer sanat eserine dönüştüğü sergideki stantları tek tek dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve şube müdürleri sergide emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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