Cizre’nin moda dahisi: 20 yaşında atölye kurdu, şimdi dünyaya satıyor!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Azize Ergün, çocukluğunda izlediği bir dizideki moda tasarımcısı karakterden etkilenerek hayallerinin peşinden koştu. İlkokulda öğretmeninin desteğiyle çizim yapmaya başlayan Azize, pandemi döneminde evde küçük bir makineyle tasarımlarını gerçeğe dönüştürdü. Kardeşleri ve yeğenleri üzerinde denediği kıyafetlerle yeteneğini geliştiren genç girişimci, çevrim içi platformlarda satışa sunduğu ürünlerle büyük ilgi gördü. Bu başarı, onu kendi tekstil atölyesini kurmaya yöneltti.

Azize, “Dizideki karakterden esinlenip resimler yapmaya başladım. Öğretmenim beni çok destekledi. Pandemide çizimlerimi gerçeğe dönüştürdüm ve küçük bir makineyle kendimi geliştirdim” diyor.

KOSGEB VE AİLE DESTEĞİYLE BÜYÜDÜ

KOSGEB’in girişimcilik desteğiyle atölyesini kuran Azize, aldığı destekle 10 makine satın aldı ve 12 kişilik bir ekip oluşturdu. Çocuk abiyeleri ve kişiye özel tasarımlar üreten atölye, 0-10 yaş arası kalıplarla çalışırken, 10-16 yaş müşteriler için özel dikim hizmeti sunuyor.

Azize, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurguluyor; “KOSGEB’le birlikte ailem bana çok destek oldu. Güzel bir ortamda üretim yapıyoruz.”

Annesi Rukiye Ergün ise kızının ürünlerini dünyaya tanıtmak istediklerini söylüyor; “Kızım dördüncü sınıftan beri bu işe hevesliydi. KOSGEB’den makine desteği aldık. Şimdi bir de satış mağazası açtık.”

Atölyede çalışan 19 yaşındaki Tuba Ebren, Azize’ye özeniyor; “Moda tasarım mezunuyum. Azize Hanım’a hayranım, onun gibi ilerlemek istiyorum.”