Claude Ai'nin yeni özelliği ses getirdi

Yapay zeka şirketi Anthropic, sohbet robotu Claude için geliştirdiği sesli modu mobil uygulamalarda beta sürüm olarak kullanıma sundu. Şirketin 27 Mayıs 2025 tarihli resmi açıklamasına göre bu özellik, kullanıcıların Claude ile yazmak yerine doğrudan konuşarak etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Özellikle elleri meşgul olan kullanıcılar için büyük kolaylık sunan bu yeni özellik, sesli yanıtlara eşlik eden ekran üstü özetlerle kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.

BEŞ FARKLI SES, ANLIK GEÇİŞ

Anthropic’in duyurduğu sesli mod sayesinde kullanıcılar belgeler, görseller veya ajanda gibi içerikler hakkında konuşarak yardım alabiliyor. Sesli modda konuşmaların metin dökümleri ve özetleri otomatik olarak ekranda görüntüleniyor. Ayrıca kullanıcılar, yazılı ve sesli modlar arasında anında geçiş yapabiliyor. Beş farklı ses seçeneği sunan sistem, kişiselleştirme imkânı da sağlıyor.

GENİŞ ERİŞİMİ KİMLER KULLANABİLECEK?

Sesli mod, varsayılan olarak şirketin Claude Sonnet 4 modeliyle çalışıyor. Ancak tüm kullanıcıların sınırsız şekilde faydalanması mümkün değil. Anthropic, ücretsiz kullanıcıların günlük yaklaşık 20 ila 30 sesli görüşme yapabileceğini belirtiyor. Öte yandan, Google Workspace entegrasyonu gibi gelişmiş işlevler yalnızca ücretli Claude abonelerine sunuluyor. Gmail ve Google Takvim bağlantısı bu kapsamda mümkün olurken, Google Docs entegrasyonu ise sadece Claude Enterprise planı dâhilinde kullanılabiliyor.

GOOGLE VE xAI DE YARIŞTA

Anthropic’in bu adımı, sektördeki rekabeti de artırıyor. Benzer şekilde OpenAI, Google ve xAI gibi şirketler de sohbet robotlarına sesli iletişim özellikleri eklemiş durumda. Google’ın Gemini Live ve xAI’ın Grok için geliştirdiği Voice Mode gibi örnekler, yapay zekâ ile konuşma tabanlı etkileşimi daha doğal hale getiriyor.

Anthropic’in Ürün Sorumlusu Mike Krieger, Mart ayında Financial Times’a verdiği röportajda Claude için sesli özelliklerin geliştirildiğini doğrulamıştı. Şirketin bu doğrultuda Amazon ve ses teknolojileriyle öne çıkan ElevenLabs ile iş birliği görüşmeleri yürüttüğü aktarılmıştı. Ancak bu görüşmelerin hangi noktaya vardığı henüz netlik kazanmadı.