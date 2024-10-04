Claude Makélélé kimdir?

Claude Makélélé, futbol dünyasında önemli bir yere sahip olan ve defansif orta saha pozisyonunu adeta yeniden tanımlayan bir futbolcudur. 18 Şubat 1973’te Kinşasa, Zaire’de doğan Makélélé, kariyerine Fransa’nın Brest takımında başladı. Buradaki performansıyla dikkat çeken Makélélé, 1992 yılında Nantes ile profesyonel sözleşme imzaladı ve burada beş yıl boyunca oynadı. Nantes formasıyla 1995 yılında Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

Makélélé, Nantes’teki başarılı performansının ardından Marsilya’ya transfer oldu ve burada bir sezon geçirdi. Daha sonra İspanya’nın Celta Vigo takımına transfer olan Makélélé, burada iki sezon boyunca takımının önemli bir parçası haline geldi. 2000 yılında Real Madrid’e transfer olan Makélélé, burada üç sezon boyunca forma giydi ve iki La Liga, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa ve bir Kıtalararası Kupa zaferi yaşadı. 2003 yılında ise İngiltere’nin Chelsea takımına transfer oldu ve burada beş yıl boyunca Premier League ve FA Cup gibi birçok önemli kupa kazandı.

2008 yılında Paris Saint-Germain’e transfer olan Makélélé, burada üç sezon geçirdi ve 2011 yılında futbol kariyerine son verdi. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve antrenörlük kariyerine adım atan Makélélé, Bastia ve Eupen gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı. Ayrıca Paris Saint-Germain ve Swansea City’de yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2024 yılında ise Yunanistan’ın Asteras Tripolis takımının baş antrenörü olarak göreve başladı.

Claude Makélélé’nin futbol kariyeri boyunca kazandığı başarılar saymakla bitmez. Nantes ile Ligue 1, Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi, Chelsea ile Premier League ve FA Cup gibi birçok önemli kupa kazandı. Ancak onun en büyük mirası, defansif orta saha pozisyonunu yeniden tanımlaması ve bu pozisyonun “Makélélé Rolü” olarak anılmasını sağlamasıdır.