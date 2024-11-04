Claude Sonnet, PDF analiz özelliğini kullanıma sundu

Yapay zeka ve dil modelleme teknolojileri, kullanıcıların belgeler üzerinde daha kapsamlı analiz yapmasına olanak tanıyan gelişmiş özelliklerle hızla ilerliyor. Bu alandaki son yenilik ise Anthropic tarafından Claude 3.5 Sonnet modeline eklenen “Visual PDFs” özelliği. Bu yeni özellik, PDF dosyalarındaki metinleri ve görselleri analiz etme yeteneğini içeriyor. Özellik, ChatGPT'nin PDF analiz desteği gibi, kullanıcıların belgelerdeki bilgileri daha erişilebilir ve işlenebilir hale getirmesine olanak tanıyor.

Anthropic, Claude 3.5 Sonnet'i tanıttı

Yalnızca Ücretli Abonelere Özel Bir Özellik

Claude 3.5 Sonnet’in Visual PDFs özelliğine erişim şu anda yalnızca profesyonel abonelik veya API kullanıcılarına sunulmuş durumda. Bu yeniliği denemek isteyen kullanıcılar, ayda 20 dolarlık Pro planına abone olarak erken erişim sağlayabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların PDF dosyalarında basit bir özet talep etmekten finansal raporlardaki tablo ve grafik analizine kadar farklı taleplerle dosyaları analiz etmesini mümkün kılıyor.

Teknik Kısıtlamalar ve İdeal Kullanım Alanları

Anthropic’in kullanıcı kılavuzuna göre Visual PDFs özelliği her tür PDF ile çalışabilse de, bazı sınırlamalar söz konusu. Örneğin, analiz yapılacak PDF’nin 32MB boyutunu aşmaması, 100 sayfayı geçmemesi ve şifre korumalı olmaması gerekiyor. Ayrıca, metinlerin okunabilir olması, standart fontlar kullanılması ve sayfaların doğru yönlendirilmesi gibi detaylara dikkat edilmesi öneriliyor. Özellikle finansal raporlar, hukuki belgeler ve tablolar içeren dosyalar gibi profesyonel dokümanlarda bu özellik oldukça faydalı olabilir.

Nasıl Erişilir ve Kullanılır?

Pro planına sahip kullanıcılar, hesap menüsünden “Feature Preview” sekmesine girip Visual PDFs seçeneğini aktif ederek bu özelliği kullanmaya başlayabilirler. PDF dosyalarını yüklemek için ekranın altındaki ataç simgesine tıklayarak bilgisayardan dosya seçimi yapılabilir. Kullanıcı, PDF yüklendikten sonra dosya içeriğine dair soru veya taleplerini Claude’a yöneltebilir. Özellikle belirli sayfalardaki görseller, tablolar ya da grafiklerle ilgili detaylı sorular sorulabilir.

Dosya Boyutu Sorunları ve Alternatif Çözümler

Claude 3.5 Sonnet’in analiz kapasitesini aşan PDF dosyaları, daha küçük dosyalara bölünerek tek tek yüklenebiliyor. Bu süreçle ilgili örnek PDF dosyaları, Anthropic’in GitHub sayfasında mevcut. Bu dosyalar, kullanıcıların Claude ile belge analizi sürecine dair deneyim kazanmalarını sağlıyor. Büyük dosyalarla çalışmak isteyen kullanıcılar için bu yöntem, özellikten tam anlamıyla yararlanmayı kolaylaştırıyor.