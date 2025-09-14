Claude beklenen özelliğini sonunda duyurdu

Yapay zekâ dünyasında rekabet her geçen gün kızışıyor. Bu rekabetin son örneği, AI şirketi Anthropic’in, Claude adlı sohbet botuna eklediği Hafıza özelliği oldu. Şirket, uzun süredir kullanıcılar tarafından beklenen bu özelliği, Team ve Enterprise paketlerindeki kullanıcıların hizmetine sundu. Hafıza özelliği, ChatGPT’de de bulunan ve AI asistanının kullanıcı tercihlerini, isimleri, proje detaylarını ve daha fazlasını hatırlamasını sağlayan sistemi temel alıyor.

Özellik tamamen opsiyonel olarak sunuluyor ve kullanıcılar dilediğinde hafızada tutulan bilgileri görüntüleyebiliyor, düzenleyebiliyor veya tamamen devre dışı bırakabiliyor. Ayrıca geçici “gizli mod” kullanımı da, ChatGPT’deki gibi mümkün olmaya devam ediyor.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR İÇİN UMUT IŞIĞI

Şu anda Hafıza özelliği yalnızca ücretli planlarda sunulsa da, uzmanlar ücretsiz kullanıcıların kısa süre içinde bu deneyime erişebileceğini öngörüyor. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle, OpenAI, Google Gemini gibi rakipler, ücretsiz planlarda da benzer hafıza özellikleri sunuyor. Kullanıcılar, AI asistanının her seferinde aynı bilgileri yeniden öğrenmesini beklemek istemiyor; hafıza artık bir ayrıcalık değil, beklenti hâline gelmiş durumda.

İkinci olarak, Anthropic’in Nisan 2025’te başlattığı Max planı, şirketin özellikleri kullanım ve ihtiyaçlara göre kademelendirdiğini gösteriyor. Bu da, öncelikle Enterprise kullanıcılarına sunulan özelliklerin, altyapı hazır oldukça daha alt paketlere de taşınabileceğini gösteriyor.

GİZLİLİK VE TEKNİK ALTYAPI ÖNCELİKLİ

Anthropic, Incognito Chat özelliğini tüm kullanıcılar için erişilebilir hâle getirerek, gizlilik odaklı yenilikleri ücretsiz kullanıcılara da açabileceğini göstermiş oldu. Hafıza özelliğinin genişletilmesi, teknik altyapının ve gizlilik kontrollerinin sağlam olmasına bağlı. Kullanıcılar, hangi bilgilerin hatırlanacağını belirleyebiliyor; proje bazlı hafıza özetlerini düzenleyebiliyor. Bu durum, ilerleyen dönemde özelliğin tüm kullanıcılara güvenli şekilde sunulabilmesinin önünü açıyor.

GELECEK PERSPEKTİFİ

Uzmanlar, Hafıza özelliğinin ücretsiz kullanıcılar için sunulmasının yalnızca zaman meselesi olduğunu belirtiyor. Başlangıçta kısıtlı hafıza süresi veya proje bazlı kullanım sunulabilir; daha sonra tüm özellikler adım adım açılabilir. Kullanıcıların kontrol ve görünürlük seçeneklerine sahip olması, yaygınlaştırmanın anahtarı olacak. AI asistanları iş ve günlük yaşamın merkezi hâline geldikçe, hafıza özelliği bir ekstra değil, standart bir ihtiyaç olarak görülmeye başlıyor.

Claude Pro veya Free kullanıcılarının gözlerini bu gelişmeden ayırmamaları tavsiye ediliyor; özelliğin genişletilmiş hâli çok yakın olabilir.