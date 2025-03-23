Claude'da web arama devrimi

Geçtiğimiz hafta, yapay zeka destekli chatbot platformu Claude, web arama özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, Claude’u rakipleriyle aynı seviyeye getirdi. Ancak, başlangıçta bu arama özelliğini hangi arama motorunun sağladığı net değildi. İlk tahmin, Anthropic’in kendi arama motorunu geliştirmiş olabileceğiydi. Ancak elde edilen veriler, arama özelliğinin Brave Search, yani Brave tarayıcı geliştiricisi tarafından desteklenen arama motoru tarafından sağlandığını gösteriyor.

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Yazılım mühendisi Antonio Zugaldia, Cuma günü yaptığı açıklamada, Anthropic’in dökümantasyonunda yer alan alt işleyici listesine “Brave Search” eklediğini fark etti. Bu liste, Anthropic’in Claude verilerini işleyen ortaklarını içeriyor. İngiliz programcı Simon Willison, hem Claude hem de Brave üzerinden yapılan aramalarda aynı alıntıların geri döndüğünü bildirdi. Willison ayrıca, Claude’un web arama fonksiyonunda “BraveSearchParams” adında bir parametre bulunduğunu tespit etti.

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Bu gelişmeler, Brave’in web arama fonksiyonunun Claude’a güç verdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Brave, daha önce başka bir chatbot platformu olan Mistral’ın Le Chat isimli chatbot’unun da arama işlevselliğini sağlamak için kullanılıyordu. Brave ve Mistral, Şubat ayında Le Chat’in canlı web sonuçları için Brave’in arama API’sini kullanacağı konusunda bir anlaşma yapmıştı.

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Bazı yapay zeka şirketleri, arama motoru ortaklıkları hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktan kaçınıyor. Bu, rekabet avantajı sağlama amacıyla yapılabiliyor. Örneğin, OpenAI, Bing ile bir ortaklık kurmuş olsa da ChatGPT’deki arama deneyimini beslemek için başka, açıklanmayan kaynaklar kullanıyor.