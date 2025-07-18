Claude'de sessiz kısıtlama krizi: Tepkiler büyüyor

Pazartesi sabahından itibaren Claude Code kullanıcıları, kullanım sınırlarına dair bir uyarı almaya başladı. Özellikle ayda 200 dolar ödeyen Max plan aboneleri, sınırların daha önce bildirilmeden daraltıldığını ifade ediyor. Kullanıcılar, sistemin yalnızca “Claude kullanım sınırına ulaşıldı” mesajı verdiğini, ne kadar erişim hakları olduğunu ise bilmediklerini belirtiyor.

GitHub sayfası üzerinden sesini duyurmaya çalışan bir kullanıcı “30 dakikada yalnızca birkaç istek yaptım, ama 900 mesajlık sınırı aştığım söyleniyor. Bu mümkün değil” diyerek tepkisini ortaya koydu.

ANTHROPİC SESSİZ, KULLANICILAR ÇARESİZ

Anthropic cephesi ise konuya ilişkin yaptığı kısa açıklamada yalnızca şunu söyledi: “Claude Code kullanıcılarının yanıt sürelerinde yavaşlama yaşandığını biliyoruz ve çözüm için çalışıyoruz.” Ne sınır değişikliklerine dair bir açıklama yapıldı ne de kullanıcıların gelecekte neyle karşılaşacağına dair bir rehber sunuldu.

TechCrunch’a konuşan ve ismini açıklamayan bir kullanıcı, bu sınırların yazılım geliştirme projesini durma noktasına getirdiğini aktardı. “Gemini ve Kimi’yi denedim ama Claude Code’un sunduğu imkanları sağlayan başka bir platform yok” dedi.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ GÜVENİ SARSIYOR

Yaşanan kriz, yalnızca Claude Code kullanıcılarını değil, Anthropic’in genel hizmet altyapısını da etkiledi. Son dört günde altı farklı sistemsel hata raporlandı. Ancak buna rağmen şirketin sistem durumu sayfası haftalık erişimi hâlâ %100 olarak gösteriyor.

Anthropic’in sunduğu üyelik planlarının da kafa karıştırıcı olduğu belirtiliyor. Ücretsiz kullanıcıların sınırları “talebe göre değişken” iken, Pro ve Max planlar sırasıyla 5 kat ve 20 kat daha fazla erişim sunuyor. Ancak bu oranlar da kesin bir kullanım kotası vermiyor. Kullanıcılar, ne zaman erişimlerinin kesileceğini tahmin edemiyor.

200 dolarlık Max plan, kimi kullanıcılar tarafından Anthropic’in sürdüremeyeceği bir model olarak değerlendiriliyor. TechCrunch’a konuşan bir kullanıcı, bu planla günde 1.000 dolar değerinde API çağrısı yaptığını ve sınırların daraltılmasının kaçınılmaz olduğunu ancak şirketin şeffaf davranması gerektiğini vurguladı: “Sadece açık olun. Bu iletişimsizlik güven kaybettiriyor.”