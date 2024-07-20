Clint Eastwood'un acı günü

94 yaşındaki Clint Eastwood'un uzun süredir birlikte olduğu 61 yaşındaki Christina Sandera hayatını kaybetti.

Oyuncu The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada "Christina çok hoş, şefkatli bir kadındı ve onu çok özleyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Sandera ve Eastwood, Sandera'nın Kaliforniya'daki Carmel-by-the-Sea'de bulunan Mission Ranch Oteli'nde çalıştığı sırada tanışmışlardı.

Eastwood, 2014 yılında yaklaşık 20 yıllık birlikteliğinin ardından ikinci eşi TV sunucusu Dina Ruiz'den ayrıldı ve aynı yıl Sandera ile flört etmeye başladı.

Eastwood'a yakın bir kaynak 2014 yılında US Weekly'ye Eastwood'un "çocuklarının hepsinin onun 'normal' olduğunu söylediğini" belirtmişti.

Sandera, Eastwood'a 2015 Akademi Ödülleri'nde eşlik etti ve Eastwood , American Sniper filmiyle altı dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Eastwood, 1953 yılında model Maggie Johnson ile evlenmiş, 1964 yılında ayrılmışlardı.

Dublör Roxanne Tunis, Oscar adayı oyuncu Sondra Locke, uçuş görevlisi Jacelyn Reeves ve oyuncu Frances Fisher da dahil olmak üzere birçok uzun süreli ilişki yaşadı.

Sandera'nın ölüm nedeni hakkında daha fazla bilgi verilmedi.