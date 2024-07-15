Clinton’ın eski danışmanından çok çarpıcı analiz: Seçim yarışı bitti

Düzenleme: Serkan Talan
Clinton’ın eski danışmanından çok çarpıcı analiz: Seçim yarışı bitti

ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a yönelik suikast girişiminin seçime etkisinin ne olacağı merak konusu oldu. Clinton'ın eski danışmanı 'Seçim yarışı bitti' dedi.

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Pensilvanya eyaletindeki mitingde suikast girişiminden yaralı kurtuldu. Saldırıyı gerçekleştiren Thomas Matthew Crooks, Trump’a açtığı ateş sonrası Gizli Servis mensubu keskin nişancılar tarafından öldürüldü. Crooks, miting alanına 130 metre mesafedeki bir binanın çatısından ateş etti.

Kulağından yaralanan Trump, sonrasında miting alanından uzaklaştırıldı. Suikast girişimi sonrası güvenlik zafiyeti tartışmaları çıkarken Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan suikast ile ilgili soruşturmayı FBI yürütüyor.

SUİKAST GİRİŞİMİNİN SEÇİME ETKİSİ NE OLUR?

Trump’a yönelik suikast girişimi tüm dünyada şok etkisi yarattı. ABD Başkanı Biden, seçimdeki rakibi Trump’a yönelik suikast girişiminin kabul edilemez bularak geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan çok sayıda dünya lideri de suikast girişimine tepki gösterdi.

Suikast girişimi ile ilgili bir başka tartışma konusu da seçime olası etkileri üzerine oldu. Özellikle Demokratların Biden’a ‘Adaylıktan çekil’ çağrılarının yükseldiği dönemde suikast girişiminin oyları nasıl etkileyeceği analiz ediliyor.

ABD’nin eski Başkanlarından Bill Clinton’ın eski kampanya danışmanı Dick Morris konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Yarış bitti’ dedi.

Morris, Trump’ın seçim zaferinin neredeyse kesinleştiğini belirterek, “Trump yarışırsa kazanır. Trump’ın önüne bu kurşundan başka bir şey çıkamaz” dedi.

Morris, katıldığı yayında sözlerine “Ne kadar korkunç görünse de bu suikast girişimi Trump’ı öldürmedi ama Demokratların seçimi kazanma şansını bitirdi” şeklinde devam etti.

Morris, anketlerde 10-15 puanlık bir farkın oluşabileceğini ön görerek, Biden’ın ve Demokratların bu farkı kapatmasının imkansız göründüğünü söyledi.

TRUMP’IN ADAYLIĞI BUGÜN KESİNLEŞECEK

Suikast girişimine ilişkin tartışmalar devam ederken Trump, programına devam ediyor. Trump’ın başkan adaylığı bugün Milwaukee'de yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi’nde ilan edilecek. Suikast girişimine rağmen toplantı ertelenmezken Trump da adaylığının ilan edileceği kongreye katılacak.

Kongreye ülkenin dört bir yanından 50 bin kişinin katılması bekleniyor. Ön seçimi çok rahat bir şekilde kazanan Trump, kongrede resmen aday olarak ilan edilecek.

BIDEN’IN ÜSTÜNDEKİ KARA BULUTLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Biden’ın üstündeki kara bulutlar, Trump’a karşı münazara sonrası dolaşmaya devam ediyor. Münazarada Biden’ın kötü performansı sağlı durumuna ilişkin tartışmaları alevlendirirken adaylıktan çekilmesi için baskı yapılıyor. Biden’a bağış yapan bazı milyarderler adaylıktan çekilmesi için çağrı yaparken son hamle kendi partisinden geldi. Demokratların 20 Kongre üyesi Biden’ın adaylıktan çekilmesini istedi. Biden ise her fırsatta çekilmeyeceği yönünde mesaj verdi.

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