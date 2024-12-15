Club Brugge, Genk’i 2-0 yenerek liderle farkı azalttı

Club Brugge, Genk karşısında kazandığı 2-0'lık galibiyetle zirveye yaklaşırken, maçın büyük bölümünde etkin olmasa da son dakikalarda fark yarattı. Mavi-siyah takım, Brandon Mechele’nin başrol oynadığı mücadelede, son çeyrekte hızlanarak rakibini devirdi.

Maçın başında, yeni transfer Christos Tzolis, çok iyi bir fırsatı değerlendiremeyerek ev sahibi takım adına büyük bir şans kaçırdı. Yunan futbolcu, harika bir hücum sonrası topu boş kaleye göndermek yerine direğin yanından auta attı. Bu kaçan gol, Genk için ciddi bir uyarıydı. Ancak ilk yarıda ziyaretçiler fazla tehlike yaratmadı. Genk’in tek ciddiye alınabilecek atağı Tolu’nun içeriye yaptığı yerden vuruşla geldi, ancak top dışarı gitti. Club Brugge ise birkaç kez Tzolis ile rakip kalede tehlikeler yarattı.

İkinci yarıda ise Genk’in durumu daha da kötüye gitti. Birçok fırsat yaratamayan ekip, bir de Ordóñez’in Tolu’ya yaptığı faul sonrası penaltı kazanma şansı elde etti. Ancak, Genk’in golcü oyuncusu penaltıyı kaçırarak bu fırsatı değerlendiremedi. Mignolet, topu doğru köşeye giderek müthiş bir kurtarış yaptı ve Genk’in gol ümidi kırıldı.

Son dakikalarda, Club Brugge nihayet istediği baskıyı kurmayı başardı. Brandon Mechele, kırık burnuyla ceza sahasında yükseldi ve köşe vuruşundan gelen topu kafa ile ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Bu golün ardından, maçın sonlarına doğru Skov Olsen, antrenmanlardan hazır olan bir serbest vuruşu mükemmel bir şekilde kalenin uzak köşesine gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı. Bu gollerle Club Brugge, Genk’i mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Bu galibiyetle, mavi-siyahlar liderle arasındaki farkı yalnızca bir puana indirdi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.