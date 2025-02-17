CMK ücret tarifesine karşı bin imza: Hep birlikte püskürteceğiz!

CMK gereğince, soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafilere ödenen ücret tarifesindeki yüzde 40 artışı yeterli bulmayan Avukatın Sesi İnisiyatifi, tarifenin avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmesi talebiyle topladıkları bin imzayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı’na teslim etti.

Cağaloğlu’ndaki bina önünde bir araya gelen avukatlar adına konuşan Sevda Demirtaş, CMK ücretlerinden KDV kesintisi uygulamasına son verilmesini de talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler, Türkiye’de de zor koşullar altında mesleki faaliyetlerini sürdürmeye çalışan avukatlar olarak her gün ekonomik baskı ve şiddete uğrama riskiyle karşı karşıyayız. Lakin hiçbir korkuya kapılmadan, hiçbir efendi tanımadan ve köle edinme hevesi olmadan mesleğimizi sürdürmeye, sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Maliye Bakanlığı’nın CMK ücretleri üzerinden gerçekleştirdiği ekonomik baskı ve saldırısını da hep birlikte püskürteceğiz. Türkiye’deki avukatların ezici çoğunluğunu, kıdemi 10 yılın altında olan avukatlar oluşturmaktadır. Son 15 yılda yanlış eğitim politikaları sonucunda açılan hukuk fakülteleri Türkiye’de bir avukat enflasyonu yaratmıştır. Ekonomik enflasyonun dahil olmasıyla birlikte ülkemiz ve hukuk camiası bizler için cehenneme dönüşmüştür. Bizler, mesleğin itibarını dilinden düşürmeyenlerle taban tabana zıt bir mesleki itibarını savunuyoruz. Ekonomik sorunlarımız var demekten utanmıyoruz, utanmayacağız. Utanması gerekenler, bizleri bu duruma getirenlerdir, onlara tepki göstermeyenlerdir. Son yıllarda onlarca meslektaşımızın intihar ettiği ya da görevi nedeniyle öldürüldüğü bir siyasal atmosferde bizler, ‘Avukat intiharları ve cinayetleri politiktir’ diye ses çıkaranlarız."

Avukatlar, aynı taleplerini dile getirmek üzere, 25 Şubat tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir buluşma yapacaklarını da belirtti.