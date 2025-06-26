CNN muhabiri Trump'ı çıldırttı! 'Derhal kovulmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların etkilerine dair Amerikan iç istihbaratına ait henüz tamamlanmamış bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşan CNN muhabiri Natasha Bertrand’a sert tepki gösterdi.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada , Bertrand’ın “Patriot pilotlarını kötü göstererek itibarsızlaştırmaya çalıştığını” ileri sürerek, CNN'den derhal kovulması gerektiğini savundu.

Trump, paylaşımında Bertrand için "Hemen uyarılmalı ve ardından 'bir köpek gibi' dışarı atılmalı' ifadelerini kullandı. Trump, özellikle Bertrand’ın haberciliğine itiraz ederek, CNN’in itibarını zedeleyen isimlerden biri olduğunu savundu.

PENTAGON, TRUMP'I YALANLAMIŞTI

ABD'nin İran nükleerine yönelik saldırılarının ardından hazırlanan ön rapor, hedeflenen “tam yok etme” amacına ulaşılamadığını ortaya koymuştu. Raporda İran’ın nükleer kapasitesinin yalnızca birkaç ay geciktirildiği söylenmişti.

'TAMAMEN YOK EDİLEMEDİ'

ABD'nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasına ilişkin ön rapora göre, saldırılar ülkenin nükleer programını "tamamen yok etmeyi" başaramadı, yalnızca birkaç ay geciktirdi.

Konuya yakın yetkililerin aktardığına göre, saldırılar bazı tesislerin girişlerini kapatmayı başarsa da, yer altındaki yapıları yıkamadı.