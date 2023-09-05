CNN Türk spikerinin gafı Sivasspor'u çıldırttı: Hadsiz yayın için özür dileyin

Editör: Hamza Özalkuş

Günün spor gelişmelerini ekrana yansıtılan gazete küpürlerinden okuyan spiker, "Çifte mutluluk yaşadık. Hem Filenin Sultanları hem de futbolda yüzümüz güldü. Süper Kanarya 1-0, Kara Kartal 2-0'la maçların galibi oldu" ifadelerini kullanınca Sivasspor'dan büyük tepki geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 1-0'la mağlup ederken Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 yendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivasspor, "Hadsiz yayın için özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

CNN Türk kanalında, Sivasspor’umuzun ve ligimizin güzide kulüplerinden Ankaragücü’nün hafta sonu oynadıkları maçlarda aldıkları mağlubiyeti rakiplerinin bir zaferi ve ülkemizin mutluluğu gibi lanse edildiği hadsiz bir yayınla karşı karşıya kaldık.

Sivas’ın ve Ankara’nın coğrafi ve tarihsel konumdan bir haber, binlerce yıllık tarihlerini görmezlikten gelen, Anadolu’nun iki güzide takımını tıpkı yabancı bir takıma karşı alınmış galibiyet gibi anlatan program yapımcılarını ve sunucusunu bu taraflı ve yanlı söylemlerinden dolayı nefretle kınıyoruz.

Bu hadsiz “Mutluluktan” dolayı ilgili kanal ve programın sunucusundan başta Sivasspor ve Ankaragücü camiaları olmak üzere bütün Anadolu kulüplerinden derhal özür dilemelerini bekliyoruz.