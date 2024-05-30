CNN Türk'e Sezgin Baran Korkmaz soruşturması. Paralı yayın iddiası

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan ve ABD'de bulunan Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Türk Günü yürüyüşüne katılmış, o esnada yayın yapan CNN Türk ise kendisiyle röportaj yapmıştı.

CNN Türk yayınıyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı. Beklenmedik yayın kamuoyunda geniş yankı uyandırırken yeni bir gelişme daha oldu.

MALİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yayınla ilgili çok fazla şikâyetin geldiği öğrenilirken emniyet ve istihbarat birimlerinin de CNN Türk hakkında ‘mali’ yönden bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

ÜCRETLİ ÇALIŞMA İDDİASI

İddialara göre söz konusu yayın rastgele gerçekleşmedi. Arka planda ücretli bir çalışmanın olduğuna dair iddia ve belgeler ise yetkili birimlere ulaştırıldığı aktarıldı.

Korkmaz’ın daha önce de bazı gazetecilere ücret verip haberler yaptığı da iddia edildi. Yayında bulunan gazeteciler başta olmak üzere kanal yöneticileri ve ABD de bulunan temsilciler, çalışanlarla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

“OKLAR MURAT YANCI’NIN ÜZERİNDE…”

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya kullanıcısı da paralı yayın iddiasını vurgulayarak tüm okların Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı’nın üzerinde olduğuna dikkat çekildi ve şu ifadeler yer aldı:

“Bütün oklar kanal yöneticisi Murat Yancı’nın üzerinde. Çünkü tesadüfmüş gibi lanse edilen röportajın olacağını saatler öncesinden tweet atmıştı.”

NE OLMUŞTU?

Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz haftalarda CNN Türk canlı yayınına bağlanmıştı. ABD’de gerçekleşen yayında Korkmaz, ‘Türk Günü’ etkinliğinde bir anda CNN Türk ekranlarından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.