CNN Türk’te canlı yayında kriz… Sunucu küfür sanınca telaşla araya girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CNN Türk’te bir programda sunucu, konuğunun sözünü yanlış anlayınca sosyal medyada gündem oldu.

CNN Türk’te bir programda sunucu, konuğunun 'gözüne sokarız onu...' sözünü yanlış anlayınca verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sunuculuğunu Meltem Bozbeyoğlu’nun yaptığı CNN Türk’te yayınlana programa Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve gazeteci Güngör Yavuzaslan konuk oldu. Suriye’deki meselelerin konuşulduğu programda sunucu Bozbeyoğlu, Mesut Hakkı Caşın’ın “Ortada bir işbirliği var. Bu iş birliğini bozacak olan Türk aklıdır. Bunu Suriyelilerde, dünyada görüyor. Haa.. İsrail bunu görmezse, gözüne sokarız onu…” ifadelerini yanlış anladı. Bozbeyoğlu, "Lütfen böyle cümleler kurmayalım Mesut Hocam." diyerek uyarıda bulundu. Caşın ise “Yani daha güzel görürler, demek istiyordum…” dedi.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR YAĞDI

Programda yaşanan hadise ise sosyal medyada gündem oldu. Videolara ise pek çok kullanıcı tarafından yorumlar yağdı. Kullanıcılar, ‘Gözüne demiş adam Meltem’, ‘Gözüne demiş. Abartmayın’, ‘Spiker hanım niyetiniz çok kötü, Mesut bey beyefendiliğini bozmayan paşalardandı’ ve ‘Bence "Gözüne sokarız" diyor, kadın yanlış anlamış’ gibi yorumlar yapıldı.

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