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Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te ilginç anlar

CNN Türk’te canlı yayın sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, yayın sırasında tırnaklarını kesti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 00:38
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CNN Türk’te ilginç anlar: Canlı yayında tırnak kesti

Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te ilginç anlar
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CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı.

Konuklardan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milyonların izleyebileceği ulusal bir kanalda tırnaklarını kesen Bayrakçı'nın hareketi, izleyiciye saygısızlık olarak yorumlandı.

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Van
2.02.2023 01:16
Sadece propaganda kanalı olmuş haber kanalı değil.akp yi övme kanali  
 
Recep serbest
2.02.2023 01:13
🤔😎😎...Düşündürücü bir okadar üzücü bir durum...yakışmadı Sayın bayrakçı...aynı yüzleri gördükçe programı seyretmek bana sıkıcı gelmeye başladı sizin bu Tırnak kesme olasınız.. Ahmet Hakanı hiç seyr  
 
Sasirmadik
2.02.2023 01:03
Böyle tv ye böyle konuk..Şaşırdık mı YOK!  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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