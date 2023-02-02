Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te ilginç anlar

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı.
Konuklardan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Milyonların izleyebileceği ulusal bir kanalda tırnaklarını kesen Bayrakçı'nın hareketi, izleyiciye saygısızlık olarak yorumlandı.
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