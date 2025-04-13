Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

Queen'in ünlü gitaristi Brian May, 2025 Coachella Müzik Festivali'nde sürpriz bir performans sergiledi.

Queen'in gitaristi Brian May, Coachella Müzik Festivali'nde sahneye çıkarak "Bohemian Rhapsody'yi şarkıcı Benson Boone ile seslendirdi.

May, geçen sene geçirdiği felcin ardından ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Boone, Freddie Mercury'yi anarak performansını gerçekleştirdi. May, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kaldı. Ancak, felç geçirmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, sağlık durumu hakkında iyileşme sürecine girdiğini ve tekrar sahnelere dönmek için hazır hissettiğini belirtti.

Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

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