Coachella’da büyük sürpriz! Felç geçirmişti… Ünlü isim sahneye çıktı

Queen'in gitaristi Brian May, Coachella Müzik Festivali'nde sahneye çıkarak "Bohemian Rhapsody'yi şarkıcı Benson Boone ile seslendirdi.

May, geçen sene geçirdiği felcin ardından ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Boone, Freddie Mercury'yi anarak performansını gerçekleştirdi. May, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kaldı. Ancak, felç geçirmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, sağlık durumu hakkında iyileşme sürecine girdiğini ve tekrar sahnelere dönmek için hazır hissettiğini belirtti.