Çoban ahırın kapısını açınca şok geçirdi. Gözlerine inanamadı

Van'da küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra gelen çoban, kapıyı açınca koyunları kanlar içinde buldu. Gözlerine inanamadı. Ahıra pencereden giren kurtlar, 35 koyunun telef olmasına, onlarcasının da yaralanmana neden oldu.

Çoban ahırın kapısını açınca şok geçirdi. Gözlerine inanamadı

Editör: İsa Karaaslan
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İHA'nın haberine göre, olay, Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi’nde yaşandı. Ahıra gelen çoban kapıyı açınca koyunları kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Büyük şok yaşayan çoban, 35 koyunun telef olduğunu, onlarcanın da saldırıdan yaralı kurtulduğunu tespit etti.

Durumu hemen koyunların sahibi Medeni Baykara'ya iletti. Baykara ahıra gelince büyük şaşkına döndü.

Devlet destekli 100 küçükbaş hayvan aldığını belirten Medeni Baykara, “Kurtlar camdan içeri girmiş. 35 hayvanımız telef olmuş, birçoğu da yaralanmış. Zararım çok büyük” dedi.

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