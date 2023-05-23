Çoban ahırın kapısını açınca şok geçirdi. Gözlerine inanamadı

Van'da küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra gelen çoban, kapıyı açınca koyunları kanlar içinde buldu. Gözlerine inanamadı. Ahıra pencereden giren kurtlar, 35 koyunun telef olmasına, onlarcasının da yaralanmana neden oldu.