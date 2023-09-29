Çoban çantası otu nelere şifa kaynağıdır

Çoban Çantası Otu özellikle böbrek ve karaciğerin güçlenmesinde birebir. Peki, sadece o organlara mı destek oluyor. İşte ayrıntılar...

Çoban çantası otu nelere şifa kaynağıdır

Çoban çantası otunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Kalsiyum ve fosfor açısından da zengin olan bu ot ayrıca güçlü bir B vitamini sağlar.

İŞTE YARARLARI

Kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.

Tansiyonu düşürücü bir etki yapar.

Vücuttaki iltihaplı alanların daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Skorbüt hastalığı açısından önemli bir tedavi edici özellik göstermektedir.

Hemeroid hastalığını yaşayan kişilerin şikayetlerine karşı tedavi edici özellik gösterir.

Yüksek oranda C ve B vitamini içerir.

İçerisinde potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineraller bulunur.

Çobançantası vücutta kanamayı durduran bir özelliğe sahiptir.

Çobançantası otu sağlık açısından çok fazla faydaya sahiptir. Bu yararlar şöyle:

Periferik-nöropati ağrı türlerinde ağrı kesici olarak kullanılır.

Rubitol hücre membranında güçlü bir etkiye sahiptir.

Kabızlık ve sindirim problemlerine karşı iyi gelir.

Böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı iyi gelir. Çünkü otun içerisinde bulunan potasyum vücuttan kan dolaşımının doğru şekilde yapılmasına yardımcı olur. Böylece vücuttaki pek çok organın da çalışmasını sağlar.

NE İÇİN KULLANILIR?

Çobançantası otunu pek çok alanda ve tüketim malzemesi yapımında kullanılır. Özellikle çobançantası otunu kurutarak hem bir çay hem de yağ olarak tüketebilirsiniz. Çay olarak tüketildiğinde kabızlık ve sindirim problemlerine doğrudan iyi gelmektedir. Özellikle düzenli bir şekilde tüketilen çobançantası otu kabızlığın giderilmesini sağlarken aynı zamanda da Hemeroid hastalığına da iyi gelir.

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