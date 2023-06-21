Çoban Çökerten Otunun faydaları

Editör: Erkavim Yıldırım

AĞRILARI DİNDİRİR

Kas ve kemik ağrıları günlük yaşamı derinden etkileyen ve modu düşüren durumlardan biridir.

Eğer gün içinde baş ağrısı, kemik ağrısı ya da çeşitli ağrılardan dolayı kendinizi kötü hissederseniz çoban çökerten otuyla çay hazırlayıp içmelisiniz.

Kan dolaşımını dengeleyen bu çay sayesinde ağrıları dindirmiş olursunuz.

Ağrı kesici ilaç kadar etkili olan çoban çökerten otu, sizi bitkisel yolla ağrıdan kurtaracaktır.

BÖBREK TAŞLARININ DÜŞMESİNDE ETKİLİDİR

Çoban çökerten otu böbrek taşı düşmesi, böbrekten kum atılması konusunda yardımcı olabilmektedir.

Uzmanlar, az su içmenin ve dengesiz beslenmenin tetiklediği böbrek taşlarının düşmesine çoban çökertenin etkili olduğunu söylemektedir. 1) Üreme Hormonlarını Destekler

Çoban çökerten otunun kadın ve erkek üreme hormonlarını dengeleme görevi vardır.

Çoban çökerten otu faydaları arasında en popüler olarak bilineni hamile kalmayı kolaylaştırma etkisidir.

Erkeklerde sperm, kadınlarda yumurta kalitesini artıran bu bitki çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere bitkisel destek olur.

Daha kolay hamile kalmak isteyen kadınların bu bitkiyi tüketmesi önerilir.

Cinsel performansı da yükselten çoban çökerten bitkisi, afrodizyak özelliğine sahiptir.

TANSİYONU DENGELER

Çoban çökerten otu ne işe yarar diye merak ederek araştırma yapıyorsanız kan dolaşımı sağlığına olan faydasına da rastlarsınız.

Yüksek tansiyonla başınız dertteyse, çoban çökerten otunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kan basıncını dengeleyip ideal rakama getiren bu bitki sayesinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Sık sık yükselen kan basıncını kontrol altına almak için düzenli olarak çoban çökerten çayı tüketmeniz önerilir.

Tansiyon ilacıyla beraber kullanımı için lütfen doktorunuza danışınız.

KAS KÜTLESİNİ ARTIRIR

Sporcuların kas kütlesini artırmak için çeşitli besin takviyeleri tükettiği bilinir. Bu takviyeler arasında çoban çökerten de yerini alır.

Çoban çökerten otu, kas oluşumunu hızlandıran ve kas kütlesini koruyan bir bitkidir.

Çay halinde tüketildiğinde tam bir sporcu dostudur.

Vücuda enerji verirken, kas oranının artmasına destek olur.

Vücut geliştirme serüvenindeyseniz çoban çökerten otu bitkisi ile hazırlayacağınız bitki çayını keyifle yudumlayabilirsiniz.

STRESİ ENGELLER

Çoban çökerten çayı antidepresan çaylardan biridir. Sinir hücrelerini koruyan, stresi önleyen özelliği mevcuttur. Eğer son zamanlarda kendinizi yorgun ve gergin hissediyorsanız uykudan önce çoban çökerten otuyla hazırlayacağınız bitki çayını içebilirsiniz.

Bu çay sayesinde, kan dolaşımını dengeleyip kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.Çoban çökerten otu kullanımı sayesinde rahatlayan sinir sisteminiz birçok rahatsızlığınızın da otomatik olarak iyileşmesine yardımcı olur.

ENFEKSİYONU TEMİZLER

Çoban çökerten otunun etkileri arasında vücudu temizleyici özelliği de vardır. Antibakteriyel etkisi olan çoban çökerten otu, vücuda girmiş ve yayılmak isteyen bakterileri temizler. Virüs ve bakteri kaynaklı hastalıkların daha hızlı iyileşmesi için etkilidir.

Ayak mantarı, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi durumlarda çoban çökerten çayının tüketilmesi önerilmektedir.

Enfeksiyondan kurtulmak için evinizde çoban çökerten bitkisine de yer açmayı unutmayın.

VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSELTİR

Çoban çökerten bitkisinin yapısında vücudu koruyan mineraller yer alır. Vücut direncini yükseltmek için çoban çökerten otu tavsiye edilir. Kış hastalıklarından, yorgunluktan, dikkat dağınıklığından ve pek çok hastalıktan kurtulmak için bu bitkiden faydalanabilirsiniz. Vücut direncini koruyan bu bitki sayesinde hastalıklardan uzak bir yaşam sürebilirsiniz. Çoban çökerten otu çayı birçok bitki çayında olduğu bağışıklığı da güçlendirir.

Çoban çökerten otu, sert iğneli bir bitkidir. Botanikte geçen adı Tribulus terrestis olarak ifade edilir. Bulunduğu familya, yaban kimyonu familyasıdır. Doğada kendiliğinden yetişme imkanı bulan, toprağa yatay şekilde yerleşen ve büyüyen bir ot türü. Dallardan uzayan meyveleri yuvarlaktır ve boynuza benzeyen dikenleri vardır. Çiçek açtığında sarı çiçekler gözlemlenir.

Bu bitki kökleriyle toplanır ve çiçekleri kurutulduktan sonra kullanılır. Çoban çökerten bitkisinin meyvesinde faydalı vitamin ve mineraller bulunur. Çoban çökerten otu, sağlıklı bir bedene sahip olmak adına kullanılan bitkilerden biridir ve pek çok hastalığa iyi geldiği ifade edilir.