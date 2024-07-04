Çoban kardeşleri yıldırım çarptı

Asma köyü kırsalında 17 yaşındaki Yunus Emre Aktaş ve 15 yaşındaki kardeşi Aziz Aktaş, hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı. Merada bastıran sağanak yağışın ardından 2 kardeş ile sürülerinin üzerine yıldırım düştü.

2 kardeş ağır şekilde yaralanırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Aktaş kardeşlerin yakınlarının haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı.