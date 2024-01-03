Çoban köpeği kediyi saldırgan köpekten kurtardı

Kaynak: İHA
Çoban köpeği kediyi saldırgan köpekten kurtardı
Muş’ta bir sokak köpeğine saldıran kediyi o sırada oradan geçen bir çoban köpeği kurtardı. Kurtulan kedi veterinere götürüldü.

Muş’un Yukarıyongalı köyünde köpeklerin saldırdığı kedi, çoban Hüseyin Omur tarafından kurtarıldı.

Keçilere saman verdiği esnada köpeklerin kediye saldırdığını fark eden Hüseyin Omur, canını hiçe sayarak kediyi köpeklerin ağzından kurtardı. Kurtarılan kedi sürünerek bölgeden uzaklaştı. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri dönen Omur, kedinin köyün içinde kaybolduğundan dolayı bulamadığını söyledi.

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Keçilerini bırakarak kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan Omur, “Keçilerin yanındaydım birden baktım köpekler kediye saldırdı. Koştum kediyi kurtardım ama yaralanmıştı. Köpekleri olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri geldiğimde bulamadım” dedi.

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