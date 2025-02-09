Çobanı sopayla dövüp kameraya almışlardı! Dayakçı kız kardeşler ilk duruşmada tahliye oldu

Olay, 20 Eylül 2024'te Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına M.G. ve kız kardeşi S.G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden S. G., Nail Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, başından yaralanan N.Y, "Allah'ını seversen vurma" derken, S. G. ise sopayla vurmaya devam edip, ablasına "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, N, ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" diyerek Y,'yi darp etmeye devam etti. M.G. ise "Bacaklarına vur, bacaklarına vur" dedi.

Görüntülerin devamında S.G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak N.Y'e vurmayı sürdürdü. N. Y, şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler M.G. ile S. G. tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak 2 kız kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama', "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit, alenen hakaret" suçlarından M.G. hakkında 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan S. G. hakkında ise 7 yıl 11 aya kadar hapis istendi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya N.Y, ile birlikte taraf avukatları katılırken, M.G. ile S.G. ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile salona bağlandı. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"YAPTIKLARIM İÇİN PİŞMANIM"

Savunmasında suçunu kabul eden M.G, "Yaptıklarım için pişmanım. Suçu işlediğimi kabul ediyorum. Ben o gün kameraya görüntülere çektim. Kardeşimin N.Y'yi dövmesi için ona sopayı verdim. N.Y'den çok özür dilerim. Çok pişmanım, beraatimi talep ediyorum" dedi.

DAVACIDAN ÖZÜR DİLERİM

SG. de savunmasında davacı N. Y'den özür dileyerek, "Olay nedeniyle pişmanım. Suçu kabul ediyorum. Olaydan önce N.Y, bana "hayırlı bir iş için size geleceğiz" dedi. Yeğeni Mustafa için geleceklerini düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Öyle değilmiş, N.Y'den özür dilerim. Kendisi zaten köylüm olur. Olayın öncesinde ne N.Y'in bana ne de benim ona herhangi bir yanlışım olmamıştır. Beraatimi talep ederim" dedi.

Hakim, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak M.G. ile S.G.'nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.