Çobanların sürülerle tozlu göç yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaz mevsiminin gelmesiyle koyun sürülerinin çobanlar eşliğinde Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

Çobanların sürülerle tozlu göç yolculuğu

İHA'nın haberine göre, Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri ve çobanlar, havaların ısınmasıyla çıktıkları yaylalarda, sonbahara kadar hayvanlarını verimli otlaklarda besliyor.

Çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

Koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürüyor.
Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

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