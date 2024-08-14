Coca-Cola hisseleri zirve yaptı

Yatırımcılar için son birkaç hafta zorlu geçti. Hisse senetleri geçen haftanın en düşük seviyesinden yükselmiş olsa da, S&P 500 Temmuz zirvesinden bu yana hala oldukça aşağıda. Ayrıca piyasanın her şey söylenmeden ve yapılmadan önce daha düşük bir dip yapması da mümkün.

Coca-Cola adını aldığı meşrubatın yanı sıra Minute Maid suyu, Gold Peak çayı, Dasani suyu ve Powerade spor içeceği gibi markaların da sahibi.

Ancak tam olarak düşündüğünüz gibi bir şirket değil. Eskiden şişeleme işinin çoğunu kendisi yapsa da giderek bunu Coca-Cola'nın kendisinden aromalı şuruplar satın alan üçüncü taraf şişeleyicilere devrediyor. Bu nihayetinde daha az gelir anlamına gelse de, aynı zamanda daha yüksek marjlı gelir anlamına da geliyor. En önemlisi, bu değişim şirketin en iyi yaptığı şeye odaklanmasını sağladı. Yani pazarlama.

Peki, çoğu diğer hisse senedi savunmadayken hisse senedi neden rekor seviyelere yükseliyor? Ve daha da önemlisi, bu yükseliş trendi devam edebilir mi?

İlk sorunun cevabı: Aslında şirketin lehine işleyen bir ekonomik durgunluk dönemine giriyor olabiliriz.

Ülkedeki işsizlik oranı giderek artmaya başlarken, küresel bazda Uluslararası Para Fonu yakın vadeli ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerini geri çekiyor.

Ancak tüketicilerin, paraları daha da daraldığı için en sevdikleri içeceklerden vazgeçmeleri pek olası değil. Aslında, insanların artık daha büyük bütçeli alışverişlere para harcamadıkları takdirde, bu daha basit, daha düşük maliyetli ikramların tadını normalde olduğundan daha fazla çıkarmayı tercih edecekleri tartışılabilir. 2008'deki düşük faizli ipotek krizi ve ardından gelen durgunluğa rağmen, Coca-Cola hacimde %5'lik bir artışla gelirde %11'lik bir iyileşme yaşadı.

İkinci soruya gelince, evet, buradan biraz kar alsak bile bu hisseden daha fazla ilerleme beklemek için yer ve sebep var. Hala analistlerin ortalama fiyat hedefi olan 70,73 doların biraz altında. Bu analistlerin çoğu hala bunu güçlü bir alım olarak değerlendiriyor.

Ama şu anda Coca-Cola'ya daha fazla yönelmemin asıl nedeni bu değil.

Coca-Cola hisselerine sahip olmak için asla kötü bir zaman yoktur. Tüketicilerin bildiği ve sevdiği bir markadır ve yönetim de içecek işini açıkça bilir. Başka bir şey değilse bile, uzun vadeli portföyünüze herhangi bir zarar vermesi olası değildir.

Tüketicilerin marka sadakati, zamanlar zorlaştığında bile Coke, Minute Maid, Gold Peak vb. satın almaya devam edecekleri anlamına gelir ve şirket gelirinin yaklaşık dörtte birini net kara dönüştürmeye devam edecektir. Buna karşılık, gelecekteki temettülerini tamamen finanse etmek için fazlasıyla kazanma icmesini koruyacaktır. Coke'un son dört çeyrekte kazandığı hisse başına 2,79 doların yalnızca 1,91 doları temettü ödemeleri tarafından tüketildi. Bu rahat bir marj olarak dikkat edilesi bir durum.

Önemli nokta: Coca-Cola sadece istikrarlı bir temettü artışı değil, aynı zamanda yıllık temettüsünü 62 yıldır artırıyor. Bu serinin şimdi bozulmasına izin vermesi pek olası değil.

Coca-Cola'nın geçmiş veya gelecekteki arka plandan bağımsız olarak kaliteli bir holding olduğu yönünde daha basit bir yükseliş argümanı da var. Temettü geçmişini yansıtan uzun vadeli bir gelir ve kazanç büyümesi kaydına sahipler.