Coca-Cola pazarlama stratejilerinde radikal değişiklik

Coca-Cola'nın önde gelen küresel su markası Smartwater, ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yeni bir kampanya başlatarak dikkatleri üzerine çekti. 17 Haziran'da başlayan kampanya, 15 ve 30 saniyelik reklam filmlerinden oluşuyor ve bir reklam çekiminin kamera arkasını mizahi bir dille ele alıyor. Bu kampanya, çevrimiçi video platformları, üst düzey yayınlar, açık hava reklam panoları, sesli mecralar ve sosyal medya kanallarında geniş yer buluyor.

Kampanyanın en çarpıcı yanı, Aniston ile Smartwater arasındaki geçmiş işbirliğine gönderme yapan "Hiç ayrılmadık" sloganı. Bu ifade, Aniston'ın başrolünde yer aldığı efsanevi "Friends" dizisindeki ikonik bir ana gönderme yaparak izleyicilerde nostalji ve ilgi uyandırıyor. Coca-Cola Kuzey Amerika Pazarlama Başkanı Shakir Moin, bu tercihin ardındaki stratejiyi açıklarken, "Sürekli olarak kültürü tarayarak neyin yükselişte olduğunu takip ediyoruz. Ancak 'nelerin' ötesinde 'nedenlerini' anlamaya çalışıyoruz, çünkü 'nedenler' kritik önem taşıyor" dedi. Moin, "Friends" dizisinin COVID döneminde yeniden canlanmasını ve çeşitli sosyal medya platformlarında hala konuşuluyor olmasını bu kararda etkili bir faktör olarak gösterdi.

PAZARLAMADA DÖNÜŞÜM VE YENİ STRATEJİLER

Bu kampanya, Smartwater'ın ana şirketi Coca-Cola'nın son birkaç yıldır sürdürdüğü pazarlama dönüşümünün somut bir örneğini oluşturuyor. Şirket, daha güçlü markalar inşa etme hedefiyle otantik hikaye anlatımına odaklanıyor ve medya planlamasına daha detaylı bir yaklaşım geliştiriyor. Shakir Moin, markayı "bir anının içine sarılmış bir deneyimin içinde bir vaat" olarak tanımlayarak, Winston Churchill'in Rusya değerlendirmesini kendi markalaşma anlayışlarına uyarladıklarını belirtti.

Smartwater, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerin %40'ında bulunan, büyüyen ve gelişen hidrasyon kategorisinde bir lider konumunda. Geri kalan %60'lık kesime ulaşmak için Coca-Cola, pazarlamayı tüketicilerle daha alakalı hale getirmenin yollarını arıyor. Smartwater'ın temelinde saflık ve ferahlık vaadi yatıyor; bu da stil, tasarım ve kültürel bir yer edinme hissiyle destekleniyor. Jennifer Aniston ise 2007'den 2019'a kadar markanın küresel elçisi olarak önemli bir değer taşıyordu.

EVRİLEN MEDYA YAKLAŞIMI VE VERİ ODAKLILIK

Pazarlama dönüşümünün bir parçası olarak Coca-Cola, medya planlama yaklaşımını da geliştirdi. Shakir Moin, "Piyasayı genellemeyi bırakmaya" çalıştıklarını ifade etti. Şirket, tüketicileri her markayla olan ilişkilerine ve tüketim oranlarına göre ayırarak her gruba özel hedeflemeler yapıyor. Moin, "Tüketiciler ülkenin farklı yerlerinde bulunuyor, tek bir yerde durmuyorlar ve farklı frekanslara ihtiyaç duyuyorlar. Markayı görselleştirmeleri veya markaya maruz kalmaları için farklı programlara ihtiyaç duyuyorlar" diye ekledi.

Smartwater'ın medya planı artık sadece ABD'ye yönelik değil; marka ekibi tarafından medya ekibine markanın kimlere ve nasıl sunulacağına dair spesifik talimatlar içeren bir plan haline geldi. Reklamcılığın "sanat ve bilim" yapısında "bilim" tarafının güçlendirilmesi de bir diğer önemli değişiklik. Coca-Cola medya harcamalarının yaklaşık %70'i artık satın almalara atfedilebiliyor ve şirket veri depolama kapasitesini artırarak bunları analiz etme yeteneğini geliştirmeye devam ediyor. Veri odaklılık, medyadan içerik oluşturmaya kadar uzanıyor. Coca-Cola Yaratıcı Strateji Grup Direktörü Luke Perkins, "Yaratıcı açıdan süper heyecan verici, çünkü yaratıcı çalışmaları sadece platforma uygun hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda özelleştiriyoruz" dedi. Aniston ile yapılan kampanyada, açık hava gibi daha az özelleştirilebilir düşünülen kanallarda bile belirli pazarlara yönelik özel yaratıcı çalışmalar ve ürün veya partnere odaklanan parçalar bulunuyor.

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YAPAY ZEKA İLE PAZARLAMADA YENİ UFUKLAR

Pazarlamacıların uzun süredir hedeflediği ölçekli kişiselleştirme, üretken yapay zeka kullanımıyla giderek gerçeğe dönüşüyor. Coca-Cola, bu alanda erken benimseyenlerden biri. Shakir Moin, "Yapay zekanın nerede devreye girip girmediği konusunda çok seçici davrandık, çünkü yapay zeka henüz mükemmel değil. Ancak aynı zamanda, işimizi geliştirme açısından büyük bir fırsat" diye konuştu.

Moin, eskiden bir reklam panosu gibi bir kampanya varlığı için brif yazma şeklini örnek gösterdi. Pazarlamacı, yaratıcı veya ajans ortaklarına bir brif yazar, onlar da yarı yarıya tutan veya "makul" bir isabetle bir versiyonla döner ve ardından düzenleme yapılması gerekirdi. Üretken yapay zeka, görsel brifleme olasılığını açıyor. Moin, "Bu yazılı bir şey olmak yerine, benim görselleştirmemle onlarınkinden farklı olduğu durumlarda, yapay zeka üzerinde aynı görselleştirmeye sahip olabilir, üzerinde anlaşabilir ve ardından çok etkili ve verimli bir çekim için ilerleyebiliriz, bu da bize çok zaman kazandırır ve aynı zamanda isabet oranını artırır" dedi.

Smartwater kampanyasında, Coca-Cola'nın tartışmalı ve büyük ölçüde üretken yapay zekaya dayanan Noel reklamına kıyasla çok az yapay zeka kullanıldı. Ancak her iki durumda da yapay zeka hem arka uç verileri için tahminci kullanımlarda hem de daha geleneksel yaratıcı işlevlerde burada ve büyüyor. Moin, "Yapay zekanın %100'ü ya da hiç yapay zeka olmaması gibi sert bir vuruş yerine, yapay zeka kullanım spektrumuna dair heyecanlıyız" diyerek her iki uç noktanın da muhtemelen doğru cevap olmadığını belirtti.