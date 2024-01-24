Çocuğa kaç aylıkken tablet verilmeli (mi)

Uzmanlar, gün geçtikçe teknolojik cihazların insanların hayatında daha çok yer aldığına, sosyal medya kullanımının da buna bağlı olarak arttığına vurgu yapıyor.

ÇOCUKLARA NE ZAMAN TABLET VERİLMELİ?

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Uzmanlar, teknolojik cihazların ve sosyal medyanın insanların hayatında giderek daha fazla yer kapladığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 2025 yılında sosyal medya kullanan kişi sayısının 4,5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, internetin artık her alanda var olduğunu ve çocukların teknolojiyle iç içe doğduklarını söylüyor, çocukların beyin gelişimlerinin erken çocukluk döneminde çok hızlı olduğunu ve bu nedenle ebeveynlerin teknolojik cihazların kullanımına dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bilim insanlarının ortak görüşü şöyle:

“Teknoloji, doğru kullanıldığında yararlı. Ancak aşırı ve uzun süreli kullanım, birçok soruna neden oluyor. Çok fazla kullanım, bağımlılık yapar. Çocuklar, bu dönemde yaşadıkları deneyimlerden çok etkilenirler. Ebeveynlerin, teknolojik cihazlara olan alışkanlıkları, tutumları ve sınırları çok önemlidir.”

Dünya Sağlık Örgütü günde en fazla bir saat internet kullanılması gerektiğini öneriyor. Amerikan Pediatri Akademisi’nin de yaş gruplarına göre sınırlama yaptığını belirten yetkililer, “Çocuklar, telefon, televizyon ve tablet gibi ekranlara baktıklarında, tek yönlü bir iletişim kurarlar. Gelişmeleri ve öğrenmeleri için, iki yönlü bir iletişime ihtiyaçları vardır. Bu iletişim, sözlü veya sözsüz olabilir, ancak ekran veya dijital medya bunu çocuklara sağlayamaz. Çocukların, ilk üç yaşta öğrenebilmeleri için, yanlarında anne ve babalarının olması gerekir. Bu, ebeveynleriyle iki yönlü bir iletişim kurabilmeleri anlamına gelir. Sözsüz iletişim ise, mimik, jest ve göz teması gibi yollarla gerçekleşir ve bunu da ekran çocuklara veremez. Çocuklar, ekranda gördükleri bir nesneyi, üç boyutlu dünyaya aktaramazlar. Bu yüzden, ailelerin gözetimi çok önemlidir. Öğrenmeleri, sadece ezberleme ve hatırlama şeklinde olur. Bu nedenle, 18 aydan önce çocukların ekranla tanıştırılmamasını istiyoruz. Amerikan Pediatri Akademisi’nin önerisi ise, 18-24 ay arası çocuklara, ebeveynlerin gözetiminde, yüksek kaliteli uygulamaların tanıtılması yönündedir.” diye görüş belirtiyor



