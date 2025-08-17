Çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli darbedildi

Vaka, saat 10.00 civarında, Çankaya ilçesinde gerçekleşti. Sanık M.K., iddiaya göre; halası A.S.'nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu, marketten eve dönerken izledi.

Şüpheli, apartman girişinde çocuğa istismarda bulunmaya yeltendi. Çocuk koşarak dairesine kaçarken, M.K. de arkasından koştu. Eve kadar girdiği öne sürülen M.K., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı.

Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalle sakinleri, sanığa tepki gösterdi. Mahalleli, tepki üzerine kaçmaya çalışan M.K.'yi parkta yakalayıp dövdü. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekibi M.K.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye götürdü. Olay sonrası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi zanlıdan davacı oldu.

Hala A.S., polis merkezindeki ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeğenimi izliyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Apartmanın içinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler fısıldamış. Ne söylediği belli değil. Yeğenim de korkarak eve çıkıyor, art arda zile basıyor. Kapıyı açtım, şahıs bana direkt, 'Korkma korkma' dedi. Ben de 'Kimsin sen, ne işin var burada' dedim. Yeğenimi içeri alırken, bu da dairenin içine girdi. 'Çık dışarı' diyorum, çıkmıyor. Benim içeride yatan henüz 1 aylık bebeğim var. Allah'tan bebeğim kucağımda değildi. 'Çık' diyorum çıkmıyor, en sonunda bağırdım. Ardından kolundan, omuzlarından tuttuğum gibi bunu kapının dışına attım. 'Gitti mi, gitmedi mi' diye bakmak için balkona çıktım. Bakarken binanın önüne geldi. Oradan küfrediyor, el hareketleri yapıyor. Hemen polisi aradım" diye konuştu.