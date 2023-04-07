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  • Çocuğa tecavüzle suçlanan ismi Aile Bakanı ağırladı. Hem de soruşturması sürerken. Bir de fotoğraf çektirdiler 

Çocuğa tecavüzle suçlanan ismi Aile Bakanı ağırladı. Hem de soruşturması sürerken. Bir de fotoğraf çektirdiler 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması süren iş insanı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırladığı ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın da daha ifadesi alınmışken Alagöz’ü ağırlayıp hediye verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:15
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Çocuğa tecavüzle suçlanan ismi Aile Bakanı ağırladı

Çocuğa tecavüzle suçlanan ismi Aile Bakanı ağırladı. Hem de soruşturması sürerken. Bir de fotoğraf çektirdiler 
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Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, ‘SS’ adlı kitabında, daha önce AKP’den belediye başkanı ve milletvekili adayı olan iş insanı Sadullah Alagöz’ün bir çocuk istismarı soruşturmasında şüpheli olduğunu yazdı.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun ‘SS’ adlı kitabında yer alan bilgilere göre; geçen yıl yurt dışından iş için gelen bir kadın, Alagöz’le tanıştı. Kadının yanında gelen 17 yaşındaki çocuğunu Alagöz’ün istismar ettiği iddia edildi, hakkında şikayetçi olundu.

Çocuğun ifadesi 1 Kasım 2022’de Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil tarafından alındı. Alagöz hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beş sayfalık yazılı ifade veren iş insanı Sadullah Alagöz’se çocuğun iddialarının asılsız olduğunu iddia etti.

Ancak Adli Tıp Kurumu’nun 1 Aralık 2022 tarihli raporuna göre çocuğun pantolonunda ‘cinsel saldırılarda önemli bir kanıt’ olduğu belirtilen prostat spesifik antijen (PSA) tespit edildi.

Alagöz, soruşturma kapsamında ifade vermeden bir hafta önce, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Alagöz, Yılmaz’la birlikte fotoğraflarını Instagram hesabına koyarken “Ankara İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’a değerli hediyelerinden ve misafirperverliğinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.” diye not düştü.

BAKAN YANIK İLE GÖRÜŞTÜ

İstismar dosyasına müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Alagöz’ü 2 Şubat tarihinde bakanlıktaki makamında ağırladı.

Alagöz Bakan Yanıkla fotoğrafını yine Instagram hesabında şu notla yayımladı:

“Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya Yanık hanımı makamında ziyaret ettim. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.”

Konu hakkında basın müşaviri aracılığıyla yanıt veren Bakan Yanık, “O kişiyi tanımıyorum, bir heyetle birlikte geldi” demekle yetindi. 

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