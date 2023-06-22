Çocuğa yüzme öğretmenin ipuçları…

Yüzünü suya sokmadan kulaç atmayı öğretin. Kol hareketini takip edin ve ona kendi kulacınızı gösterin.

Çocuğunuzu, yüzünü suya daldırarak kulaç atması için özendirin, kısa süreli nefes tutmasını ve kulaç atmasını sağlayın. Ancak bu konuda onu kesinlikle zorlamayın.

Çocuğunuzun su yüzeyinde yardımınız olmadan kalabildiğini gördüğünüzde kısa mesafelerde uzaklaşın ve ondan size doğru yüzmesini isteyin. Yüzebildiğini gördüğünüzde mesafeleri artırabilirsiniz

Çocuğunuzun su yüzeyinde sırtüstü yatmasını sağlayın. Koltukaltlarından tutarak su yüzeyinde güvenle hareket etmesine yardımcı olun. Bu sporun ne kadar zevkli olduğundan bahsederek onu cesaretlendirin.

Birinci adımı yerine getirdikten sonra çocuğunuzun ikinci basamağa geçmek için hazır olup olmadığını değerlendirin. Çocuğunuzu bacaklarını kullanması için teşvik edin, onu tutmaya devam edin ve yüzüstü yüzmesi için onu cesaretlendirin.