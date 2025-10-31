Adana'da 8 yaşındaki çocuğu ayak bileğinden tutup acımasızca yere fırlatan şüpheli tutuklanırken, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" savunması yaptı.

Çocuk olay nedeniyle çok korktuğunu söylerken, amcası ise "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor, insanın vicdanı el vermiyor" dedi.



Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakaladı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen şüpheli bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BU ŞAHIS KOMŞUMUZ DEĞİL, KENDİSİ BU TARAFTA OTURMUYOR"

Yaşanan olayla ilgili konuşan amca Bünyamin Budak, "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor. Kamera kayıtlarına bakınca insanın vicdanı el vermiyor. Küçücük bir çocuğu böyle kovalayıp tavuk gibi fırlatması yüreğimizi burktu. Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor. Kimse kimsenin çocuğunu alıp böyle tavuk gibi fırlatamaz. Bu şahıs tutuklandı, memnunuz, devletimizden şahsa hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz" dedi.



Saldırıya uğrayan 8 yaşındaki A.B. ise çok korktuğunu ve ayağı, omzu ve kulağından yaralandığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan A.B. ise “Sokakta arkadaşlarım torpil patlatıyordu. Ağabey çıktı, arkadaşlarıma vurdu. Ben de korkup, eve kaçtım. Sokaktan bisiklet geçiyordu, onu göremedi. Bisikletle çarpışıp, yere düştü. Ben zili çalarken ayağımdan çekip, yere attı. Canım çok yandı” diye konuştu.