"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Metin Kurt / Yeniçağ / Aksaray

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, jandarma sorumluluk sahasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan ve hakkında “14 yıl 2 ay” kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs, Aksaray Merkez ilçe sınırları içinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için yürütülen asayiş çalışmalarına gece gündüz devam edeceklerini belirtti.