Çocuğun sırtına kurban bıçağı saplandı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine düştüğü kurban bıçağının sırtına saplandığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi.
Kurbanlık kesiminin olduğu yerde oyun oynayan 7 yaşındaki H.Ç.U., koştuğu sırada yerde bulunan kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Sırtına bıçak saplanan çocuğun imdadına ailesi yetişti.

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Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde hasar oluşan çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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