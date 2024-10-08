Çocuğunu ağlatan çocuğu aracıyla ezdi! 20 yıla kadar hapsi istendi

Gülcan Mutlu Ulusoy'un çocuk gelişimi eğitimi aldığı belirtildi.

Olay, 11 Ağustos'ta, Gerede'nin Kitirler Mahallesi'nde gerçekleşti. Anlatılanlara göre sokakta oyun oynarlarken Eren Y., T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı. Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi Gülcan Mutlu Ulusoy'a söyledi. Olaya kızan anne Ulusoy, sokakta bisiklete binen Eren Y.'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altında kalan Eren Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Gülcan Mutlu Ulusoy, gözaltına alındı. Küçük çocuğu aracıyla ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Gerede Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ulusoy ev hapsi cezası aldı. Eren Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"EZMEDİM KAZAYLA OLDU"

Gülcan Mutlu Ulusoy verdiği ifadesinde Eren Y.'yi bilerek ezmediğini ve çocuğun annesiyle konuşmaya gittiğini söyleyerek, "Yolda Eren Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru gidiyordum. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlayamadım. İsteyerek yapmadım kazaydı" sözleri ile kendini savundu.

Gerede Cumhuriyet Savcılığı Gülcan Mutlu Ulusoy hakkında, 'Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.