Çocuğunu merdivenden iten baba ile ilgili karar verildi

İstanbul Eyüpsultan'da apartman girişinde kız çocuğunu darb ederek merdivenden aşağıya iten baba Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

35 yaşındaki Tanrısevergil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merdivende çocuğunu tekmeleyen cani baba gözaltında! O anlar kamerada...

3 Haziran'da İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Turgay Tanrısevergil, apartmanda kızını acımasızca darp ederek, merdivenden aşağıya itti. Babası tarafından itilen kız merdivenden aşağıya yuvarlandı.

Olayın apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansımasının ardından dün Turgay Tanrısevergil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kızını darp ederek merdivenden yuvarlayan Tanrısevergil'in şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

Baba Tanrısevergil'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları gazeteciye saldırdı.