Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi hayretler içinde bıraktı! Çocukları ne anne istemiş, ne de baba

Kadına şiddet, tehdit engellenemiyor. Türkiye, dün çocuğunun boğazına bıçak dayayan 'baba'yı konuştu. İzmir'de yaşayan Fatma A.'yı (26) geçimsizlik nedeniyle eşi Şiyar A. 'dan boşanma kararı aldı. Fatma A., 7 ve 3 yaşındaki çocuklarını eşi Şiyar A.'ya bırakıp, Burdur'a gitti.

ÇOCUKLARININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Şiyar A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak çocuğunun boğazına bıçak dayayıp, genç kadını tehdit etti.

Genç kadın hemen durumu emniyet birimlerine haber verdi. İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık ekipleri, baba Şiyar A.'yı Karabağlar ilçesinde ters kelepçeyle gözaltına aldı.

ÇOCUKLARI NE ANNE İSTEMİŞ, NE DE BABA

Şiyar A., emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini terk ettiğini söyleyerek, görüntülerin eski olduğunu öne sürdü. Şiyar A.'nın ortaya çıkan ifadesi şöyle;

"Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem"

İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Şiyar A., adliyede de "Ben yapmadım" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, babadan alınan küçük çocuklar ise devlet korumasına verildi.

Öte yandan, vatandaşlar yetkililere kadın cinayeti, kadına şiddet ve tehdit olaylarında şüpheli ve faillere 'caydırıcı' cezalar verilmesi için seslenmeye devam ediyor.