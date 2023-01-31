31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Çocuğunun olduğu odada erotik yayın açtı. Sizi geçim derdine düşürenler utansın

Çocuğunun olduğu odada erotik yayın açtı. Sizi geçim derdine düşürenler utansın

Geçim derdiyle birlikte paraya ihtiyacı olan kadınların, çeşitli uygulamalar üzerinden açtıkları erotik içerikli canlı yayınlar çok takip edilmeye başladı... İşte geçim sıkıntısı çeken kadınların düştüğü hal...

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:33
Takip Et

Çocuğunun olduğu odada erotik yayın açtı

Çocuğunun olduğu odada erotik yayın açtı. Sizi geçim derdine düşürenler utansın
+
Aa
-

Odatv'de yer alan habere göre,  Türkiye’de sosyal medyanın yaygın kullanımı iyi yanları olduğu kadar kötü durumları da beraberinde getirdi.

Özellikle paraya ihtiyacı olan kadınların çeşitli uygulamalar üzerinden açtıkları erotik içerikli canlı yayınlar çok takip edilmeye başladı.

Bu yayınlar üzerinden gönderilen “hediye” şeklindeki paraları kazanan kadınlar, hesapları ne kadar yasaklansa da yeni açtıkları hesaplarla yayınlarına devam ediyor.

Sosyal medyada gündeme gelen son görüntülerde ise bir kadın çocuğunun olduğu odada erotik canlı yayın açarak takipçilerine görüntü verdi.

Görüntülerde kadının yayın sırasında çocuğuna bir yandan yanıt verip bir yandan da görüntü vermeye devam ettiği anlaşıldı.

Söz konusu canlı yayının ardından sosyal medyada kadına büyük tepki gösterildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

M.TÜRK
31.01.2023 11:34
kandırılıyoruz denen boş teneke varsa aklını kullan trollük yapıcam diye boş gürültü yapma.  
 
Kandırılıyoruz
31.01.2023 11:15
tiktok çeken iyi partililerde var.  
 
Hasan
31.01.2023 11:13
BU işin geçim derdiyle falan alakası yok.Bu toplumun erdem ve ahlakının kalmadığının göstergesi sorunudur.Evine kıyafetlerine ve yüz ifadelerine bakarak durumu paradan çok ahlak ve erdem sorunu  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
2
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
3
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
4
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
5
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
7
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.