Çocuğunuz gözlerini kısarak bakıyorsa dikkat! Bilim bu konuda ne diyor? Uzman görüşleri neler?

Çocuğunuzun sık sık gözlerini kısarak baktığını fark ettiyseniz, bu durum göz sağlığı açısından önemli bir uyarı olabilir. Uzmanlar, bu davranışın altında yatan nedenlerin ciddi olabileceğine dikkat çekti.

Oftalmolog Dr. Sarah Johnson, çocuklarda gözlerini kısarak bakma davranışının genellikle miyopi, yani uzağı net görememe sorununa işaret ettiğini belirtti.

"Miyopi, çocuklarda oldukça yaygındır ve genellikle 6-14 yaş aralığında ortaya çıkar" diyen Dr. Johnson, ebeveynlerin bu durumu ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Pediatrik göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Michael Thompson ise gözlerini kısarak bakmanın, aynı zamanda astigmatizma veya hipermetropi gibi diğer görme bozukluklarının da belirtisi olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Thompson, "Bu tür görme bozuklukları, çocukların okul performansını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir" dedi.

Bilimsel araştırmalar da bu konuyu destekler nitelikte. Journal of Pediatric Ophthalmology'de yayımlanan 2021 tarihli bir çalışmada, gözlerini kısarak bakma davranışının, çocuklarda görme bozukluklarının yaygın bir erken belirtisi olduğu saptandı.

Çalışmada, bu davranışı gösteren çocukların %70'inde miyopi, %20'sinde ise astigmatizma teşhisi konuldu.

Araştırmacılar, bu bulguların göz sağlığı kontrollerinin çocukluk döneminde ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Göz hastalıkları uzmanı Dr. Emily Carter, çocuklarda erken dönemde tespit edilen görme bozukluklarının, uygun tedavi ve gözlük kullanımı ile büyük ölçüde düzeltilebileceğini söyledi.

"Ancak geç kalınmış teşhisler, kalıcı görme kayıplarına yol açabilir" uyarısında bulunan Dr. Carter, ebeveynlerin çocuklarının göz sağlığını yakından takip etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Sonuç olarak, çocuğunuzun sık sık gözlerini kısarak bakması durumunda, bir göz hastalıkları uzmanına başvurmanız önerildi.

Erken teşhis, çocuğunuzun hem göz sağlığını korumak hem de yaşam kalitesini artırmak açısından kritik öneme sahip.

Uzm. Dr. Hülya Deveci, çocuklarda gözlerini kısarak bakmanın genellikle miyopi (uzağı görememe) belirtisi olduğunu belirtti.

Dr. Deveci, "Çocuğunuz televizyona yakın oturuyor, baş ağrısı veya yorgun gözlerden şikayet ediyorsa, bu durum miyopi işareti olabilir. Özellikle okulda tahtayı görememe veya gözlerini kısarak bakma gibi durumlar dikkatle izlenmelidir" dedi.

Doç. Dr. Ahmet Sayın, çocuklarda miyopinin fark edilmemesi durumunda okul başarısının olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Sayın, "Miyopi, genellikle ilkokul çağında fark edilir. Çocuğunuzun her yıl okul başlamadan önce göz muayenesinden geçmesi çok önemlidir" diye ekledi.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. 2020 yılında yapılan bir araştırma, dünya genelinde miyopi görülme sıklığının arttığını ve 2050 yılında 4.9 milyar kişiye ulaşabileceğini öngördü.

Araştırma, dijital cihaz kullanımının bu artışta önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Çocuğunuzun gözlerini kısarak bakması, miyopi gibi görme sorunlarının habercisi olabilir.

Erken teşhis ve tedavi, çocuğunuzun göz sağlığını korumak ve okul başarısını artırmak için kritik öneme sahip.