Çocuğunuz ödevlerini mi yapmıyor?

Ev ödevlerini ara tatilde çocuğunuza nasıl nasıl yaptırabilirsiniz? İşte o yanıtlar.

Ödevlerine bakıp hangisine ne kadar süre verileceğini belirleyebilirsiniz .

Ev ödevini okuldan gelir gelmez yapması için çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz.

Ne olursa olsun ev ödevini aksatmadan yapmasını sağlamalısınız.

Okuma günlüğü tutmakta fayda var.

Çocuğunuzla birlikte kitap okurken yaşadıklarınızı satırlara dökebilirsiniz.

Her gece aynı saatte birlikte kitap okuyun.

Yapılan spor, resim veya müzik gibi aktivitelerin saatlerini de çocuğunuzun ev ödevlerine göre ayarlayabilirsiniz.