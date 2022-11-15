15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çocuğunuza bu kötülüğü asla yapmayın

Dr. Tunç Tunçer, anne babaları uyardı, "Çocuklarınızı aşırı beslemeyin” dedi. Peki neden? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:48
Takip Et

Çocuğunuza bu kötülüğü yapmayın

Çocuğunuza bu kötülüğü asla yapmayın
+
Aa
-

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Tunç Tunçer, koronavirüs sonrası dönemde çocuklarda beslenme bozukluklarının daha fazla görülmeye başlandığını açıkladı. Tunçer, aşırı kilolu çocuklarla sık karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Normalde çocuklarda böyle ani ölüme ya da kalp krizine yol açan kalp damarı tıkanması çok sık görülen bir durum değildir. Son dönemde kilo alımında aşırı artış nedeniyle bu vakalar sık görülüyor olabilir. Çocuklarda ani ölüme neden olan hastalıkların başında ‘kardiyomiyopatiler’ denen kalp kası hastalıkları gelmektedir. Ani ölümlerin yüzde 30-40 civarı buna bağlıdır. Yüzde 20-30 arasındaki ani ölümlerin nedeni de bilinmemektedir. Bunlar da ritim bozukluklarına bağlı problemler olabiliyor. Genelde ailede oluyor ve çocukta fark edilmiyor, buna bağlı ani ölüm görülebiliyor.”

İŞTE O HASTALIKLAR

Aile öyküsünde bulunan rahatsızlıkların yanı sıra beslenmeye bağlı olarak kalp damarlarının daralması neticesinde meydana gelen ani ölümler olduğunu vurgulayan Dr. Tunçer, “Erişkinlerde bu durum kötü beslenme, alkol sigara kullanımı ve stresten kaynaklanırken çocuklarda bu tarz alışkanlıklar çok sık görmüyoruz ama özellikle kötü beslenmeye bağlı gerçekleşiyor. Çocukların beslenmesinde, yüksek kalorili onların büyüme gelişmesini desteklemeyecek fakat sadece kilo aldıracak besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Mesela çok fazla rafine şekerli çikolata, muhallebi ya da pasta gibi yiyeceklerden uzak durmaları. Çok fazla patates kızartması gibi yağlı gıdalar, makarna gibi yiyeceklerin çok fazla tüketilmesi çocuklarda aşırı kiloya ve beraberinde kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Halk arasında kalp krizi denilen bizim daha çok ani ölüm diye tabir ettiğimiz durum, ani ölüme sebep olabilecek hastalıklar var. Bunlardan bir kısmı da çocuklarda aşırı kiloya bağlı kalp damarlarının tıkanmasıyla ilişkili.” şeklinde konuştu.

Tunçer sözlerine şunları ekledi ve anne babaları ciddi anlamda uyardı:

“Çocuklar bir anda kilo almıyor. Polikliniğime 90-100 kilo çocuklar geliyor. Soruyorum ‘ne kadar zamandır böyle’ diye ‘1-2 yıldır’ cevabını alıyorum. Çocuğunuzun kilo aldığını çok rahat fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka ilk önce çocuk doktoruna daha sonra gerekiyorsa çocuk hormon hastalıklarına veya çocuk kardiyolojisine çocukların getirilmesinde fayda var. Çocuklarınızı seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin ve onları bu gıdalarla zehirlemeyin” dedi.

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿Çocuklarınızın dikkatine dikkat kesilin
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
﻿İTO’da başkan değişmedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.