İşte çocuğunuza ev ödevlerini yaptırmanın yolları

Eğitim hayatının en önemli gerekliliklerinden biri de ev ödevleridir. Peki, özellikle 5-7 yaş arasındaki çocuklar günde en az kaç saat ev ödevi için zaman ayırmalıdır. Bu sorunun yanıtı: 1 saattir.

Peki, çocuğunuza ev ödevlerini en kolay nasıl yaptırabilirsiniz? İşte o sorunun yanıtı ve ayrıntıları:

Bir okuma günlüğü tutmakta fayda var. Çocuğunuzla birlikte kitap okurken yaşadıklarınızı satırlara dökebilirsiniz.

Her gece aynı saatte birlikte kitap okuyabilirsiniz.

Okul sonrası yapılan spor, resim veya müzik gibi aktivitelerin saatlerini de çocuğunuzun ev ödevlerine göre ayarlamalısınız.

Ödevlerine bakıp hangisine ne kadar süre verileceğini belirleyebilirsiniz

Ev ödevini okuldan gelir gelmez yapması için çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz.

Her ne olursa olsun ev ödevini aksatmadan yapmasını sağlamalısınız.