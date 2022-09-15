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İşte çocuğunuza ev ödevlerini yaptırmanın yolları

Okul çağındaki çocukların en büyük sorunu ev ödevlerini yapmaktaki güçlüktür. Peki bu durum aile içinde nasıl aşılmalıdır? İşte yanıtları

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:21
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Çocuğunuza ev ödevini nasıl yaptırabilirsiniz?

İşte çocuğunuza ev ödevlerini yaptırmanın yolları
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Eğitim hayatının en önemli gerekliliklerinden biri de ev ödevleridir. Peki, özellikle 5-7 yaş arasındaki çocuklar günde en az kaç saat ev ödevi için zaman ayırmalıdır. Bu sorunun yanıtı: 1 saattir.

Peki, çocuğunuza ev ödevlerini en kolay nasıl yaptırabilirsiniz? İşte o sorunun yanıtı ve ayrıntıları:

Bir okuma günlüğü tutmakta fayda var. Çocuğunuzla birlikte kitap okurken yaşadıklarınızı satırlara dökebilirsiniz.
Her gece aynı saatte birlikte kitap okuyabilirsiniz.
Okul sonrası yapılan spor, resim veya müzik gibi aktivitelerin saatlerini de çocuğunuzun ev ödevlerine göre ayarlamalısınız.
Ödevlerine bakıp hangisine ne kadar süre verileceğini belirleyebilirsiniz
Ev ödevini okuldan gelir gelmez yapması için çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz.
Her ne olursa olsun ev ödevini aksatmadan yapmasını sağlamalısınız.

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