Çocuğunuza sporu nasıl sevdirirsiniz

Spor çocuğun fiziksel, kişisel ve sosyal açıdan gelişmesini sağlar. Aynı zamanda kalbi, kasları ve eklem bağlarını kuvvetlendirir. Mide, bağırsak sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olur. İşte, ayrıntılar...

İŞTE ÇOCUĞUNUZA SPORU SEVDİRMENİN YOLLARI:

Sporda iyi olduğunu görmesini sağlayın

Neyin önemli olduğunu hatırlatın

Kazanmak her şey demek değilse, kaybetmek de oyunun bir parçası olmalı. Önemli olan spor yaparken kazanılan beceriler olduğunu hatırlatın.

Katıldığı antrenmanlara giderek ona destek olun.

Kötü davranışları konusunda onu uyarın

Eğer sporcuya aykırı tavır ve tutumda olduğunu görürseniz çocuğunuzla geç olmadan konuşun. Spor müsabakalarının yanı sıra hayatın genelinde de kurallara uyması gerektiğini öğretin.

Onunla gurur duyun

Kazansa da kaybetse de onunla gurur duyun. Her iki durumda da desteğinizi görmek ona büyük fayda sağlayacaktır.